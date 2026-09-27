В муниципальных предприятиях Адажского края выявлены серьезные проблемы
Самоуправление Адажского края заказало аудит трех крупнейших муниципальных предприятий. На двух из них в результате обнаружили существенные недостатки.
Речь идет о предприятиях Ādažu ūdens, Ādažu namsaimnieks и Ādažu slimnīca за период с 2021 по 2025 год. Целью аудита было предоставить независимую оценку качества управления капитальными обществами, структуры затрат основной деятельности, целесообразности использования средств, работы системы внутреннего контроля, а также выявить существенные риски, системные проблемы, недостатки управления и дать практически применимые рекомендации по устранению выявленных недостатков.
В двух из трех компаниях (Ādažu ūdens и Ādažu namsaimnieks) аудиторы указали на существенные недостатки, в том числе непрозрачное управление, и только в аудите Ādažu slimnīca значимые проблемы и управленческие изъяны не были выявлены.
В итоге, на внеочередном собрании участников Ādažu ūdens было единогласно принято решение с 28 сентября 2026 года отозвать с должности члена правления Агриса Эглитиса в связи с существенными рисками и недостатками в области управления, внутреннего контроля и соблюдения нормативных актов.