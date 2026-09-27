Накладные бороды и игральные карты: финнов удивляют товары, которые до сих пор завозятся из РФ
Таможенная статистика показывает, что из России в Финляндию до сих пор ввозят самые разные товары – от спортивного инвентаря и печатной продукции до лекарственных препаратов и соевого соуса. Об этом сообщает Yle.
После начала полномасштабной войны России против Украины, введения санкций и закрытия восточной границы торговля между Россией и Финляндией резко сократилась. Однако санкции ЕС в первую очередь касаются энергоносителей, металлов и оборудования. При этом ввоз многих товаров из России в Финляндию по-прежнему разрешен.
Среди товаров, которые поступают в Финляндию из России, есть и довольно необычные позиции. Например, в этом году из России ввезли искусственные бороды, парики и похожие товары примерно на 7 000 евро.
В прошлом году в Финляндию также импортировали игральные карты на 10 000 евро, а соевый соус – почти на 30 000 евро.
Однако есть и более крупные категории импорта. Биологические лекарственные препараты ввозятся из России на миллионы евро. В прошлом году их импорт составил почти 5,5 миллиона евро.
Импорт спортивного инвентаря и печатной продукции также ежегодно исчисляется сотнями тысяч евро.