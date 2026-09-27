Накладные бороды и игральные карты: финнов удивляют товары, которые до сих пор завозятся из РФ

После начала полномасштабной войны России против Украины, введения санкций и закрытия восточной границы торговля между Россией и Финляндией резко сократилась. Однако санкции ЕС в первую очередь касаются энергоносителей, металлов и оборудования. При этом ввоз многих товаров из России в Финляндию по-прежнему разрешен.