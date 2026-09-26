Bloomberg: Трамп пригласил Зеленского... в Москву
Президент США Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского отправиться в Москву, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По их словам, Дональд Трамп выступил с этим предложением во время встречи двух лидеров на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Владимир Зеленский отверг предложение Трампа, сообщает Bloomberg. Источники, близкие к президенту Украины, рассказали, что он был расстроен тем, что хозяин Белого дома предложил ему отправиться в Москву.
В то же время Офис президента Украины отрицает, что Трамп предлагал Зеленскому лететь в Россию, сообщает корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер. Согласно информации, полученной его источником, президенты обсуждали возможность трехсторонних переговоров, однако Трамп не предлагал Зеленскому отправиться в Москву для встречи с Путиным.
Известно, что Кремль неоднократно заявлял - встреча Путина и Зеленского возможна только в Москве. Еще в среду пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил: "Наша позиция хорошо известна. (...) Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Ему будут предоставлены необходимые гарантии безопасности".