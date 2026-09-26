Bloomberg: Трамп пригласил Зеленского... в Москву

По их словам, Дональд Трамп выступил с этим предложением во время встречи двух лидеров на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Владимир Зеленский отверг предложение Трампа, сообщает Bloomberg. Источники, близкие к президенту Украины, рассказали, что он был расстроен тем, что хозяин Белого дома предложил ему отправиться в Москву.