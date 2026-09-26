Переведенные в Тарту шведские заключенные шокированы эстонской тюрьмой
Шведские заключенные, перевезенные в тюрьму в Эстонии, пожаловались родственникам на металлические миски, однообразную еду, вооруженную охрану и ночные проверки. Один из них заявил, что чувствует себя наказанным за хорошее поведение.
Газета Expressen побеседовала с родственниками шведских заключенных, размещенных в тюрьме Тарту. Они передали первые впечатления преступников от тюремной жизни в Эстонии. Самим шведским журналистам общаться с заключенными не разрешили.
Первое, что шокировало заключенных, — это оружие в руках охранников. "Они были немного шокированы, увидев охранников с оружием наготове. Затем их посадили в металлические клетки в микроавтобусах. Он сказал мне, что все было как в американском фильме", — рассказал родственник одного из шведских преступников.
Непривычной для шведских заключенных оказалась и посуда в эстонских тюрьмах, которая отличается от той, что используется в Швеции. "Им не дают ни тарелок, ни столовых приборов — вся еда подается в маленьких металлических мисках. Это похоже на собачью миску. Им дают только ложку, потому что ничего, кроме супа или рагу, не предлагают", — рассказал один из родственников. По словам одного из заключенных, одно и то же меню повторяется из недели в неделю в течение целого месяца. Сейчас в нем, например, картофельно-куриный суп. Шведские преступники также жалуются на качество еды, и, по словам одного из родственников, за время пребывания в Эстонии заключенные похудели.
Еще один отправленный в Эстонию преступник пожаловался Expressen, что тюрьма окружена стенами с колючей проволокой, а охрана ведется круглосуточно, в том числе и с ночными проверками. "Такого нет даже в самом строгом отделении первого класса безопасности тюрьмы Кумла в Швеции", — передал слова заключенного один из его близких.
Читайте продолжение после рекламы
По словам начальника отдела Шведской службы тюрем и пробации Никласа Бельстрёма, при подготовке проекта ведомство уделило особое внимание питанию, предлагаемому в Эстонии. "Мы с самого начала понимали, что заключенные, скорее всего, отреагируют на то, что еда будет отличаться от привычной в шведских тюрьмах", — отметил он, добавив, что представители Эстонии посещали Швецию и знакомились с работой местных тюремных кухонь. Им также передали меню блюд, которые подают в шведских тюрьмах.
По словам Бельстрёма, в ходе переговоров Швеции удалось добиться отмены некоторых действующих в Эстонии процедур безопасности, которые не используются в Швеции. "Например, в эстонских тюрьмах свет в камерах включают каждый час, в том числе и ночью", — привел он пример.
Первые шведские заключенные прибыли в августе. К концу года в тюрьме Тарту может оказаться до 200 шведских заключенных. В течение следующего года их число постепенно увеличится до 600, как это оговорено в договоре. Швеция будет платить Эстонии не менее 30,6 млн евро в год за готовность предоставить 300 тюремных мест. Начиная с 301-го заключенного, за каждого из них будет доплачиваться 8500 евро в месяц. При полной загрузке, то есть при размещении 600 заключенных, плата составит 61,2 млн евро в год. Сумма будет ежегодно индексироваться на 3,5 процента.