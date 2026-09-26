Переведенные в Тарту шведские заключенные шокированы эстонской тюрьмой

Непривычной для шведских заключенных оказалась и посуда в эстонских тюрьмах, которая отличается от той, что используется в Швеции. "Им не дают ни тарелок, ни столовых приборов — вся еда подается в маленьких металлических мисках. Это похоже на собачью миску. Им дают только ложку, потому что ничего, кроме супа или рагу, не предлагают", — рассказал один из родственников. По словам одного из заключенных, одно и то же меню повторяется из недели в неделю в течение целого месяца. Сейчас в нем, например, картофельно-куриный суп. Шведские преступники также жалуются на качество еды, и, по словам одного из родственников, за время пребывания в Эстонии заключенные похудели.