Восточная магистраль стоит в пробках - на перестройку проблемного перекрестка у Риги денег нет
Восточную магистраль строили, чтобы водители могли объезжать центр Риги, однако на пересечении с Бривибас гатве пробки сохраняются почти весь день. Пытаясь объехать затор, автомобилисты едут через Тейку, увеличивая нагрузку на соседние улицы.
Проблемным остается перекресток Густава Земгала гатве и Бривибас гатве. По словам эксперта по безопасности дорожного движения CSDD Оскара Ирбитиса, именно этот участок мешает всей магистрали полноценно выполнять свою задачу. Дополнительный поток машин ожидается и после завершения четвертой очереди Южного моста, сообщает LSM.lv.
В Рижском самоуправлении признают: быстрого решения нет. Существенно увеличить пропускную способность перекрестка, просто изменив работу светофоров, уже невозможно.
Как рассказал директор департамента внешнего пространства и мобильности Риги Кристап Каулиньш, закупка завершена и вскоре начнется предварительное исследование. За девять месяцев специалисты должны сравнить три варианта: переустройство перекрестка в одном уровне, строительство тоннеля или эстакады. Оценят их эффективность, стоимость и сложность работ.
После этого потребуются проектирование и поиск финансирования. На начало реализации проекта в следующем году денег в городском бюджете нет. По предварительной оценке, перестройка может потребовать от 10 до 20 миллионов евро. Самоуправление называет этот транспортный узел одним из приоритетных на следующий период планирования и рассчитывает привлечь средства Европейского союза.