Восточная магистраль стоит в пробках - на перестройку проблемного перекрестка у Риги денег нет

После этого потребуются проектирование и поиск финансирования. На начало реализации проекта в следующем году денег в городском бюджете нет. По предварительной оценке, перестройка может потребовать от 10 до 20 миллионов евро. Самоуправление называет этот транспортный узел одним из приоритетных на следующий период планирования и рассчитывает привлечь средства Европейского союза.