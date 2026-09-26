Зима заставит экономить: рост цен на энергию неизбежно изменит жизнь жителей Латвии

В то же время он считает, что часть ответа на рост расходов может зависеть и от самих потребителей. При повышении цен люди, вероятно, начнут меньше покупать, прежде всего отказываясь от вещей, которые не являются для них действительно необходимыми. Аузиньш отдельно обратил внимание на потребление жителями Латвии различных пищевых добавок, которое, по его мнению, является чрезмерным. Однако рост расходов, считает Аузиньш, заставит жителей внимательнее относиться к собственному потреблению. "Придется очень экономно смотреть самим на свои холодильники, на свои энергетические расходы", - отметил он.