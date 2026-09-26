Зима заставит экономить: рост цен на энергию неизбежно изменит жизнь жителей Латвии
Этой зимой жители Латвии могут столкнуться не только с более высокими счетами за энергию. По мнению предпринимателя и актера Ивара Аузиньша, рост цен скажется на покупательском поведении и повседневных расходах. "Это будет дорогая зима", - считает Аузиньш.
По его словам, повышение стоимости энергии будет иметь и другие последствия. В первую очередь люди почувствуют его непосредственно в своих кошельках, а рост расходов может отразиться на общей инфляции. При этом, как отметил предприниматель, крупные энергетические компании могут продолжить хорошо зарабатывать, а государственный бюджет получит дополнительные поступления от налогов.
"Я думаю, что и государство заработает - придет НДС, всякие акцизы, все придет", - отметил Аузиньш.
Одним из главных вопросов он считает социальную сторону проблемы - каким образом защитить от роста цен менее обеспеченных жителей. По его мнению, необходимо будет искать механизм, который позволил бы компенсировать этой группе населения хотя бы часть дополнительных расходов. "Придумают ли какой-то способ покрыть менее обеспеченным какие-то минусы? Это будет один вопрос, социальная сторона", - сказал Аузиньш.
В то же время он считает, что часть ответа на рост расходов может зависеть и от самих потребителей. При повышении цен люди, вероятно, начнут меньше покупать, прежде всего отказываясь от вещей, которые не являются для них действительно необходимыми. Аузиньш отдельно обратил внимание на потребление жителями Латвии различных пищевых добавок, которое, по его мнению, является чрезмерным. Однако рост расходов, считает Аузиньш, заставит жителей внимательнее относиться к собственному потреблению. "Придется очень экономно смотреть самим на свои холодильники, на свои энергетические расходы", - отметил он.
"Все это - как сообщающиеся сосуды. Только в одном конце поднимаются цены, сразу и в другом уровень поднимается", - пояснил он.
При этом предприниматель надеется, что рост стоимости энергии и других расходов не приведет к настолько серьезным изменениям, что людям придется полностью отказываться от привычного образа жизни и услуг, которыми они привыкли пользоваться.
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"Я надеюсь, что это не повлияет на таком уровне, что что-то исчезнет. Если люди смогут это себе позволить, то останутся соответствующие вещи, к которым они привыкли", - сказал Аузиньш.