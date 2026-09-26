"Я считала дни до операции": после года ожидания рижанке сообщили, что квоты закончились

Национальная служба здравоохранения призывает Лигиту повторно связаться с больницей, а также обратиться в саму службу. Для рассмотрения такой ситуации потребуется письменное заявление. "Прежде всего я посоветовала бы пациентке обратиться в администрацию медицинского учреждения, чтобы выяснить обстоятельства, в том числе то, как будет организовано дальнейшее оказание услуги, - сказала Инга Брокере. - Вполне возможно, что произошла ошибка в общении. Если получить ответ там не удается, приглашаем подать заявление в Национальную службу здравоохранения, если вопрос касается организации или оплаты услуг".