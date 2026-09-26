"Я считала дни до операции": после года ожидания рижанке сообщили, что квоты закончились
Операция назначена на конкретную дату, но незадолго до нее пациенту сообщают: деньги закончились, операция не состоится. Насколько можно быть уверенным, что обещанную медицинскую помощь за государственный счет действительно окажут?
Рижанке Лигите нужна операция по замене тазобедренного сустава. Из-за ограниченной подвижности она большую часть времени передвигается в инвалидной коляске, сообщает LSM.lv.
Женщина год ждала своей очереди. Операцию в Рижской Восточной клинической университетской больнице назначили на 21 октября, однако в августе Лигите позвонили и сообщили неприятную новость: операции не будет, потому что квоты закончились. Неужели запланированную операцию действительно могут отменить из-за нехватки денег?
Назначенная дата не означает, что деньги на операцию уже зарезервированы
Когда журналисты программы "4. studija" связались с представителями больницы, те поначалу выразили недоумение: по идее, таких ситуаций возникать не должно. Позже больница прислала письменный ответ. В нем она сослалась на нехватку финансирования, стоимость самих протезов и другие расходы, связанные с операциями, а также на необходимость срочно оперировать пациентов, поступающих в тяжелом состоянии. Заранее предсказать число таких больных невозможно.
"Назначение даты операции не означает, что государственное финансирование на этот день уже зарезервировано для конкретного пациента. Больница планирует оказание оплачиваемых государством услуг в пределах выделенного ей объема. Если этот объем исчерпан, больница не может по собственной инициативе продолжать неограниченно оказывать плановые услуги за государственный счет сверх установленного объема", - пояснили в больнице.
Государственным финансированием здравоохранения распоряжается Национальная служба здравоохранения. Там подчеркивают: медицинское учреждение должно планировать запись пациентов так, чтобы укладываться в выделенный бюджет. "Нормативные акты и заключенный с медицинским учреждением договор четко определяют, что оказание услуг планируется на весь период с распределением по отдельным периодам и месяцам, чтобы обеспечить непрерывность их предоставления, - пояснила директор департамента контроля и надзора Национальной службы здравоохранения Инга Брокере. - Если спрос на услуги превышает возможности финансирования, формируется очередь".
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Операцию можно перенести, но пациенту должны предложить новую дату
При этом договор между государством и больницей обязывает медицинское учреждение предложить пациенту ближайшую возможную дату, если в назначенный срок оказать услугу не получается. Проще говоря, операцию нельзя просто отменить - ее можно перенести.
По словам Лигиты, ей сказали, что операцию, возможно, удастся запланировать на весну. Но для человека, который испытывает сильную боль, это слишком долго.
"Я буквально считала дни до 21 октября. Теперь не знаю, что и думать, потому что боль невыносимая. А сумма, которую просят в платной клинике, обычному человеку не по карману. Это семь тысяч", - рассказала Лигита.
Куда обращаться, если назначенную операцию откладывают
Национальная служба здравоохранения призывает Лигиту повторно связаться с больницей, а также обратиться в саму службу. Для рассмотрения такой ситуации потребуется письменное заявление. "Прежде всего я посоветовала бы пациентке обратиться в администрацию медицинского учреждения, чтобы выяснить обстоятельства, в том числе то, как будет организовано дальнейшее оказание услуги, - сказала Инга Брокере. - Вполне возможно, что произошла ошибка в общении. Если получить ответ там не удается, приглашаем подать заявление в Национальную службу здравоохранения, если вопрос касается организации или оплаты услуг".