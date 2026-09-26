"Как долго они продержатся?" В Литве раскритиковали снижение правительством Латвии цен на топливо
После решения Латвии временно снизить акцизы на дизельное топливо и бензин из-за рекордно высоких цен, министр финансов Литвы Тауримас Валис выразил сомнения в пользе такого шага, отметив, что для Литвы он обошелся бы слишком дорого.
«А вы спросите у латышей, сколько им это будет стоить. Как долго они продержатся в рамках бюджета, ведь последние попытки в Польше обошлись в 115 миллионов евро, не оправдали себя, и эти решения не были продлены», — сказал журналистам Валис, отвечая на вопрос, последует ли Литва примеру соседей.
По словам министра, такая мера обошлась бы государственному бюджету «слишком дорого».
Как ранее сообщад Otkrito.lv, цена на дизельное топливо и бензин в Латвии с октября снизится на 8 центов, что обойдется государственному бюджету в 14,4 млн евро за три месяца.
В то же время правительство Литвы рассматривает рассматривает возможность временного применения 50-процентной льготы на билеты на поезда и междугородние автобусы. По мнению Валиса, государственные дотации на билеты в общественном транспорте стали бы более справедливым решением, чем снижение топливного акциза.