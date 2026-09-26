"Как долго они продержатся?" В Литве раскритиковали снижение правительством Латвии цен на топливо

«А вы спросите у латышей, сколько им это будет стоить. Как долго они продержатся в рамках бюджета, ведь последние попытки в Польше обошлись в 115 миллионов евро, не оправдали себя, и эти решения не были продлены», — сказал журналистам Валис, отвечая на вопрос, последует ли Литва примеру соседей.