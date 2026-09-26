На поддержку жителей Украины в Латвии потратили 22,6 млн евро: денег до конца года может не хватить

Государственное пособие социального обеспечения для людей с инвалидностью получал в среднем 561 человек в месяц. Доплату к государственному семейному пособию на ребенка с инвалидностью выплачивали в среднем на 165 детей в месяц, пособие по уходу за ребенком с инвалидностью - на 110 детей. Пособие для людей с инвалидностью, которым необходим уход, получали в среднем 70 человек в месяц.