На поддержку жителей Украины в Латвии потратили 22,6 млн евро: денег до конца года может не хватить
До конца июня на поддержку жителей Украины в Латвии потратили 22,6 миллиона евро, говорится в информационном докладе Министерства культуры. Во второй половине года средств может не хватить, прежде всего на медицинскую помощь и размещение.
Всего на меры поддержки в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 39,7 миллиона евро. При этом в указанные расходы не входят средства, которые учреждения выделяют из своих основных бюджетных программ, фондов Европейского союза и других источников. В потраченную сумму также включены выплаты по ранее взятым обязательствам.
Жителям Украины продолжали помогать с приемом и регистрацией, размещением и питанием, оформлением документов для въезда и проживания. Им предоставляли социальную и финансовую помощь, доступ к образованию, изучению латышского языка и медицинским услугам. Также действовали программы трудоустройства и интеграции в общество.
Деньги на языковые курсы почти закончились уже в июне
В первом полугодии дошкольное образование получал 1081 ребенок из Украины, общее школьное образование - 2884 учащихся. Стипендии для учебы в вузах выделили 148 жителям Украины, бесплатные обеды предоставили 1109 учащимся. Еще 104 человека получили поддержку, призванную помочь им продолжить учебу и снизить риск социальной изоляции.
До конца июня в курсах латышского языка, организованных Фондом интеграции общества, участвовали 1886 взрослых и 956 детей. Однако уже в июне выделенные на эти занятия средства были почти полностью израсходованы, поэтому открытие новых учебных групп больше не могли согласовывать.
В программах Государственного агентства занятости, направленных на трудоустройство и снижение риска безработицы, начали участвовать 619 человек. Чаще всего жители Украины проходили программы неформального образования и получали консультации по вопросам карьеры. В организованных агентством курсах латышского языка участвовали 213 человек.
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Тысячи людей получили медицинскую помощь
До конца июня неотложную медицинскую помощь получили 747 человек. За первое полугодие компенсируемые лекарства и медицинские изделия предоставили 3112 людям, а препараты и материалы, закупаемые централизованно, - шести.
Стоматологические услуги получили 1047 человек, амбулаторную помощь и лабораторные обследования - 10 342, лечение в стационаре - 899. Еще 12 людям предоставили другие специальные средства для лечения.
Из украинских медицинских учреждений в латвийские больницы перевезли 190 украинских военнослужащих. Перевозку между стационарами обеспечили 317 людям.
В первом квартале в рамках программы Европейского социального фонда Plus по снижению материальной нуждаемости жителям Украины выдали 8166 наборов продуктов и предметов первой необходимости. На момент подготовки доклада данные за все первое полугодие еще не были доступны.
Помощь получали семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью
Жителям Украины выдали 90 единиц технических вспомогательных средств. Услуги ассистента и сопровождающего предоставили 117 людям.
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Государственное пособие социального обеспечения для людей с инвалидностью получал в среднем 561 человек в месяц. Доплату к государственному семейному пособию на ребенка с инвалидностью выплачивали в среднем на 165 детей в месяц, пособие по уходу за ребенком с инвалидностью - на 110 детей. Пособие для людей с инвалидностью, которым необходим уход, получали в среднем 70 человек в месяц.
Муниципальное пособие для обеспечения гарантированного минимального дохода получил 1821 человек, единовременное пособие в кризисной ситуации - 192, жилищное пособие - 1851. Другую социальную помощь и услуги предоставили 1283 людям. Поддержку опекунам, назначенным в чрезвычайном порядке, оказали в 403 случаях.
Пособие по случаю рождения ребенка выплатили на 61 ребенка. Пособие по уходу за ребенком выплачивали в среднем на 333 детей в месяц, государственное семейное пособие - на 5219 детей. Государственную поддержку для детей с целиакией предоставляли в среднем на одного ребенка в месяц.
Долговременный социальный уход и социальную реабилитацию в учреждениях получили 132 человека, в том числе один ребенок. Государственное пособие социального обеспечения по старости выплачивали в среднем 626 людям в месяц.
В докладе подчеркивается: чтобы помощь продолжалась, необходимо своевременно принять решения о дальнейшем финансировании и предоставлении услуг. Особенно это касается медицинской помощи, размещения и поддержки людей, которым требуется больше помощи.