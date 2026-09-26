Где искать боровики, а где - лисички? В Латвии появилась карта грибных мест
Не знаете, куда лучше поехать за грибами? В Латвии появилась интерактивная "Грибная карта", которая подсказывает леса с наиболее подходящими условиями для 28 съедобных видов грибов.
Говорят, что одним из самых тщательно охраняемых секретов настоящего латыша являются грибные места. Однако тем, кто еще не нашел свой надежный лес с боровиками или лисичками, на помощь могут прийти технологии. В Латвии создана интерактивная "Грибная карта", которая помогает выяснить, в каких лесах могут быть наиболее подходящие условия для роста грибов. На карте можно выбрать конкретный вид гриба и посмотреть места по всей Латвии, где его стоит поискать. Правда, полную корзину лесных даров она не гарантирует.
Сразу стоит отметить, что показанные на карте места не были предоставлены другими грибниками. В основе интерактивной "Грибной карты" используются данные Государственного лесного регистра и информация об условиях, подходящих для роста конкретных видов грибов.
Помощник в выборе грибного места
"Грибная карта" (senukarte.lv) появилась как частная инициатива, цель которой - помочь грибникам найти леса, где могут быть подходящие условия для роста различных грибов. Автор карты рассказывает, что идея возникла по вполне практической причине - он сам искал хорошие места для сбора грибов. Вместо того чтобы отправляться в лес наугад, появилась мысль использовать общедоступную информацию о лесах Латвии и с ее помощью попытаться определить места, где для конкретных видов грибов могут быть более подходящие условия для роста.
Карта предназначена как помощник при выборе места для сбора грибов и не гарантирует, что в конкретной точке удастся набрать полную корзину. Сам автор карты также подчеркивает, что представленную информацию следует воспринимать скорее как ориентир, поскольку количество грибов в природе зависит от множества условий, которые невозможно предсказать.
Читайте продолжение после рекламы
Перед тем как отправиться в лес, выбранный на карте, нужно учитывать, что подходящее для роста грибов место автоматически не означает, что территория свободно доступна. Часть лесов Латвии находится в частной собственности, а в некоторых других местах могут действовать ограничения на передвижение или иные запреты. Поэтому перед поездкой стоит проверить статус конкретной территории и соблюдать установленные в природе указатели и ограничения.
Как определяются места роста грибов?
Чтобы определить, в каких лесах Латвии искать, например, ценный сосновый боровик или редкую черную лисичку, используются данные Государственного лесного регистра, которые сопоставляются с информацией о среде, предпочитаемой каждым видом грибов.
При расчетах учитывается несколько факторов. Один из наиболее важных - какие деревья растут в конкретном месте, поскольку многие грибы тесно связаны с определенными видами деревьев. Значение также имеют тип леса и возраст насаждений. Например, одному виду грибов больше подходит сосновый лес, а другому - ельник или березняк.
На основании этих данных для каждого лесного участка рассчитывается его пригодность для выбранного вида грибов. На карте ее можно увидеть в процентах - чем выше показатель, тем более благоприятны условия конкретного леса для соответствующего гриба. Погодные условия на карте не учитываются, поэтому неизвестно, было ли в конкретном лесу достаточно осадков, какова температура почвы и так далее. Возможно, другой грибник совсем недавно уже "прочесал" этот лес. Таким образом, указанный на карте процент характеризует пригодность места для роста конкретного гриба, а не вероятность действительно найти его именно в этот день.
Читайте продолжение после рекламы
От лисичек до боровиков - что можно найти на карте?
В "Грибной карте" можно найти 28 видов съедобных грибов, встречающихся в Латвии. Среди них как любимые грибниками обычные лисички и боровики, так и различные подберезовики, сыроежки, рыжики, опята и другие более или менее распространенные лесные дары.
Пользователю достаточно выбрать интересующий вид, и на карте наглядно будут показаны территории, где для него могут быть наиболее подходящие условия роста.
Поиск можно также сузить. Например, при включении функции "Tikai sezonā tagad" в списке останутся грибы, сезон роста которых приходится на текущий период. На карте также можно приблизить интересующую часть Латвии и рассмотреть конкретные лесные районы, чтобы перед походом за грибами примерно понять, в каком направлении стоит ехать.
Возможности карты не ограничиваются потенциальными грибными местами. В ней доступны и несколько дополнительных информационных слоев, которые могут пригодиться при планировании похода в лес. Например, можно посмотреть особо охраняемые природные территории и другую информацию о выбранной местности.
На карте также есть информация о наблюдениях бурых медведей, зарегистрированных за последний год, что в этом году стало особенно актуальным. Важно подчеркнуть, что это не предупреждения в реальном времени о местонахождении медведей, а лишь данные о ранее зафиксированных наблюдениях.