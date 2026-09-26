Где искать боровики, а где - лисички? В Латвии появилась карта грибных мест

На основании этих данных для каждого лесного участка рассчитывается его пригодность для выбранного вида грибов. На карте ее можно увидеть в процентах - чем выше показатель, тем более благоприятны условия конкретного леса для соответствующего гриба. Погодные условия на карте не учитываются, поэтому неизвестно, было ли в конкретном лесу достаточно осадков, какова температура почвы и так далее. Возможно, другой грибник совсем недавно уже "прочесал" этот лес. Таким образом, указанный на карте процент характеризует пригодность места для роста конкретного гриба, а не вероятность действительно найти его именно в этот день.