Бронируйте уже сейчас: жителей ЕС предупредили о существенном росте цен на авиабилеты

Однако такая защита действует только в течение определенного периода. Если дорогая нефть сохранится и в 2027 году, авиакомпаниям придется закупать больше топлива уже по новым, значительно более высоким ценам. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему росту стоимости билетов.