Бронируйте уже сейчас: жителей ЕС предупредили о существенном росте цен на авиабилеты
Авиабилеты в Европе следующим летом могут заметно подорожать из-за высоких цен на нефть. Об этом пишет британское издание The Sun и советует покупать полеты уже сейчас.
По словам О'Лири, главным фактором станет существенное увеличение стоимости топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ормузского пролива. Цена нефти в последнее время превысила 100 долларов за баррель.
Говоря о перспективах 2027 года, О'Лири заявил, что цены на авиабилеты могут двигаться только в одном направлении - вверх.
"Тарифы для пассажиров Ryanair и всех остальных пассажиров летом 2027 года существенно вырастут, как я полагаю, из-за значительно более высоких цен на нефть", - сказал глава авиакомпании.
При этом конкретный масштаб подорожания он пока не назвал. По словам О'Лири, сомнений в самом повышении тарифов у него нет, вопрос заключается лишь в том, насколько большим оно окажется.
Высокие цены на нефть особенно важны для авиационной отрасли, поскольку топливо является одной из крупнейших статей расходов перевозчиков. Многие авиакомпании заранее фиксируют стоимость части необходимого им топлива с помощью хеджирования, что позволяет временно защититься от резких колебаний рынка.
Однако такая защита действует только в течение определенного периода. Если дорогая нефть сохранится и в 2027 году, авиакомпаниям придется закупать больше топлива уже по новым, значительно более высоким ценам. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему росту стоимости билетов.
Читайте продолжение после рекламы
На этом фоне The Sun рекомендует тем, кто уже планирует отпуск на лето 2027 года, не откладывать бронирование в надежде на дешевые билеты в последний момент.