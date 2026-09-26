В МВД определились с числом работников из третьих стран, которых готова принимать Латвия
Латвия планирует ограничить трудовую миграцию: первоначально число граждан третьих стран, получающих ВНЖ для работы, хотят привязать к квоте в 2% от числа граждан Латвии - около 38 000 человек.
Продвигаемое Министерством внутренних дел (МВД) регулирование о квотах на трудоустройство граждан третьих стран первоначально предлагает установить квоту в размере 2% от числа жителей Латвии. Это соответствует уровню этого года. В дальнейшем квоту планируется пересматривать на основании заключений компетентных органов с учетом рисков для государственной безопасности и демографической ситуации.
Переданный МВД на согласование проект правил определяет третьи страны, гражданам которых ограничивается въезд с целью трудоустройства, максимальное число иностранцев из этих стран, которые в течение календарного года смогут получить визу или вид на жительство для работы в Латвии, а также категории иностранцев, на которых ограничения не распространяются. Ограничения планируется применять к гражданам третьих стран, за исключением граждан государств-членов НАТО и Организации экономического сотрудничества и развития, а также Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.
В настоящее время для граждан стран, подпадающих под ограничения, при въезде в Латвию установлена обязанность предоставлять сведения в информационную систему предотвращения угроз государству в соответствии с законом об иммиграции. Таким образом, проект связывает новые ограничения с уже действующей обязанностью предоставлять информацию в эту систему.
При определении максимального числа граждан стран, подпадающих под систему квот, учтена способность компетентных учреждений оценивать риски, связанные с въездом этих иностранцев, и контролировать их пребывание.
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Проект предусматривает, что общее число граждан стран, подпадающих под систему квот, в Латвии не должно превышать 2% от числа граждан Латвии. Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), в середине этого года в Латвии насчитывалось 1 694 930 граждан. Квота в 2% составила бы примерно 38 000 граждан третьих стран.
Управление по делам гражданства и миграции не позднее сентября каждого года должно публиковать на своем сайте максимальное число видов на жительство с целью трудоустройства, которые могут быть выданы в следующем календарном году гражданам стран, подпадающих под систему квот. Расчет будет производиться на основании данных Регистра физических лиц по состоянию на июль текущего года.
При этом в квоту будут засчитываться и виды на жительство с целью трудоустройства, выданные лицам, которые относятся к предусмотренным проектом исключениям.
Исключения учитывают правовую основу въезда и пребывания отдельных категорий иностранцев, а также международные обязательства Латвии в отношении граждан третьих стран, въезжающих с целью научных исследований, учебы, стажировки, волонтерской работы, участия в программах обмена школьниками и образовательных проектах, работы в качестве "au pair", а также другие государственные интересы.
Проект также предусматривает регулярный пересмотр ограничений. Служба государственной безопасности в сотрудничестве с Бюро по защите Сатверсме, Государственной полицией и PMLP до октября каждого года должна представлять министру внутренних дел оценку ситуации и предложение о процентном соотношении, на основании которого определяется максимальное число выдаваемых гражданам стран, подпадающих под систему квот, видов на жительство с целью трудоустройства.
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Это позволит регулярно оценивать соответствие установленной квоты актуальной миграционной ситуации и ситуации в области безопасности. Таким образом, размер квоты можно будет корректировать с учетом информации, имеющейся у компетентных учреждений.
В отношении 2027 года предусмотрен отдельный порядок: не позднее ноября 2026 года PMLP должно опубликовать на своем сайте максимальное число видов на жительство с целью трудоустройства, которые в 2027 году могут быть выданы гражданам стран, подпадающих под систему квот. Таким образом, конкретный размер квоты на 2027 год будет доступен в абсолютных цифрах.
Реагируя на возражения Совета иностранных инвесторов в Латвии (FICIL), Латвийской конфедерации работодателей и Латвийской торгово-промышленной палаты против намерения установить квоты на трудоустройство граждан третьих стран, министр внутренних дел Янис Домбрава отвергает эти упреки. Он подчеркивает, что развитие экономики Латвии нельзя основывать на постоянном увеличении дешевой рабочей силы из третьих стран, сообщили в МВД.
Как сообщалось, во вторник правительство концептуально поддержало план мер по ограничению миграции. Один из ключевых пунктов плана предусматривает разработку и принятие правил Кабинета министров, определяющих число граждан третьих стран, которые могут въезжать и находиться в Латвии.