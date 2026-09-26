В МВД определились с числом работников из третьих стран, которых готова принимать Латвия

Переданный МВД на согласование проект правил определяет третьи страны, гражданам которых ограничивается въезд с целью трудоустройства, максимальное число иностранцев из этих стран, которые в течение календарного года смогут получить визу или вид на жительство для работы в Латвии, а также категории иностранцев, на которых ограничения не распространяются. Ограничения планируется применять к гражданам третьих стран, за исключением граждан государств-членов НАТО и Организации экономического сотрудничества и развития, а также Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.