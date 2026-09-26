Власти ЕС объявили "хорошую новость для Украины и плохую - для России"

При этом согласование условий еще не означает, что все 6,6 млрд евро будут непосредственно перечислены Украине. Большая часть суммы предназначена для возмещения затрат стран ЕС, уже поставивших Киеву вооружение. Окончательное решение должны принять министры обороны стран Евросоюза на заседании Совета ЕС. Также предстоит определить распределение 4,7 млрд евро между государствами и то, какую часть полученных компенсаций они решат снова использовать для помощи Украине.