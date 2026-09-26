Власти ЕС объявили "хорошую новость для Украины и плохую - для России"
Фото: Shutterstock
Украина получит еще больше денег для отражения агрессии.
В мире

Власти ЕС объявили "хорошую новость для Украины и плохую - для России"

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Страны Евросоюза согласовали условия использования 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира для поддержки Украины. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. "Хорошая новость для Украины и плохая новость для России", – написала Каллас в X.

Из общей суммы 900 млн евро направят на финансирование миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 млрд евро предназначен для новых совместных закупок военного оборудования.

Основная часть средств – 4,7 млрд евро – пойдет на компенсацию расходов государств ЕС за вооружение и другую военную технику, которые они ранее передали Украине. По словам Каллас, некоторые страны уже заявили, что намерены полученные таким образом средства снова направить на поддержку Киева.

Доступ к этим 6,6 млрд евро долгое время оставался заблокированным из-за позиции Венгрии. Средства фактически были заморожены с 2023 года. После смены венгерского правительства препятствие для их использования было снято, после чего страны ЕС начали согласовывать механизм распределения денег.

При этом согласование условий еще не означает, что все 6,6 млрд евро будут непосредственно перечислены Украине. Большая часть суммы предназначена для возмещения затрат стран ЕС, уже поставивших Киеву вооружение. Окончательное решение должны принять министры обороны стран Евросоюза на заседании Совета ЕС. Также предстоит определить распределение 4,7 млрд евро между государствами и то, какую часть полученных компенсаций они решат снова использовать для помощи Украине.

Темы

Кая КалласВойна в УкраинеУкраина

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