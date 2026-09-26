airBaltic собирается экономить даже на гигиенических пакетах в салонах самолетов

По информации Bloomberg, одним из наиболее заметных пунктов программы экономии стало решение отказаться от гигиенических пакетов, которые обычно находятся в карманах кресел и предназначены для пассажиров в случае тошноты. Также планируется убрать дезинфицирующие средства для рук из туалетов самолетов.