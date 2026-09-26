airBaltic собирается экономить даже на гигиенических пакетах в салонах самолетов
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в рамках программы сокращения расходов намерена экономить даже на мелочах. Компания планирует отказаться от гигиенических пакетов в салонах самолетов и дезинфицирующих средств в туалетах, а также сократить ряд льгот для экипажей. Об этом сообщает Bloomberg.
Меры принимаются на фоне финансовой реструктуризации airBaltic в рамках американской процедуры Chapter 11. Компания намерена существенно сократить свои расходы и уменьшить авиапарк, одновременно продолжая выполнять регулярные рейсы.
Экономить будут даже на бумажных пакетах
По информации Bloomberg, одним из наиболее заметных пунктов программы экономии стало решение отказаться от гигиенических пакетов, которые обычно находятся в карманах кресел и предназначены для пассажиров в случае тошноты. Также планируется убрать дезинфицирующие средства для рук из туалетов самолетов.
Экономия затронет и персонал авиакомпании. airBaltic планирует сократить некоторые льготы и привилегии членов экипажей. Эти сравнительно небольшие статьи расходов являются частью значительно более масштабной программы снижения затрат.
Главная цель реструктуризации - добиться ежегодного улучшения финансового результата примерно на 45 млн евро. Согласно представленным суду материалам, этого предполагается достичь не только за счет мелкой экономии, но прежде всего благодаря сокращению авиапарка и расходов на лизинг самолетов.
Из 54 самолетов оставят около 36
Одним из наиболее серьезных шагов станет резкое уменьшение авиапарка. Сейчас airBaltic располагает 54 самолетами Airbus A220-300, однако к концу 2026 года их количество предполагается сократить примерно до 36. Около 20 избыточных самолетов компания намерена вернуть лизингодателям. Одновременно airBaltic планирует добиваться снижения лизинговых платежей по оставшимся самолетам.
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Кроме того, процедура Chapter 11 позволяет компании пересмотреть ранее заключенные договоры. В частности, речь идет о возможности отложить или полностью отменить заказ на 40 самолетов Airbus стоимостью около 3,5 млрд долларов, а также пересмотреть договор с Pratt & Whitney на поставку двигателей стоимостью 106,7 млн долларов.
Сокращение авиапарка означает и уменьшение потребности в персонале. Сейчас в airBaltic работают около 3000 человек. Наиболее серьезные изменения могут коснуться направления wet lease, в рамках которого airBaltic предоставляет свои самолеты вместе с экипажами другим авиакомпаниям.
Рейсы продолжаются
airBaltic добровольно начала процедуру Chapter 11 в США 14 сентября. Она позволяет компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами, лизингодателями и другими сторонами об изменении долговых обязательств и контрактов.
Американский суд разрешил авиакомпании продолжать обычную деятельность. Рейсы выполняются по расписанию, ранее приобретенные билеты остаются действительными, компания может платить зарплаты сотрудникам и рассчитываться с поставщиками.
Завершить процедуру Chapter 11 airBaltic рассчитывает примерно к июню 2027 года.
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