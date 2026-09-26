В субботу ожидается облачная погода с дождями
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В субботу ожидается облачная погода с дождями

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В субботу в Латвии ожидается облачная погода, временами пройдут дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, во второй половине дня на морском побережье до 14 метров в секунду усилится юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +12…+16 градусов.

В Риге также будет облачно, временами возможен дождь. Температура воздуха в столице не превысит +14…+16 градусов.

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологииПрогноз погоды

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