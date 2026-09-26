Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:12
В субботу ожидается облачная погода с дождями
В субботу в Латвии ожидается облачная погода, временами пройдут дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, во второй половине дня на морском побережье до 14 метров в секунду усилится юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +12…+16 градусов.
В Риге также будет облачно, временами возможен дождь. Температура воздуха в столице не превысит +14…+16 градусов.