ФОТО, ВИДЕО: музыка на бананах и "сникерс" за интеграл - чем удивила Ночь ученых в Риге

Otkrito побывал в Латвийском университете, так как было заявлено, что именно он подготовил одну из самых масштабных программ в этом году. Только здесь посетителей ждали более 100 тематических станций в нескольких локациях Риги и за ее пределами. Эксперименты соседствовали с музыкой, искусством и культурой, а научные идеи предлагалось не просто услышать или увидеть, но и проверить на практике.