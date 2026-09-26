Ночь ученых 2026
Ночь ученых вновь объединила десятки научных и образовательных площадок по всей Латвии.
ФОТО, ВИДЕО: музыка на бананах и "сникерс" за интеграл - чем удивила Ночь ученых в Риге
Ночь ученых вновь объединила десятки научных и образовательных площадок по всей Латвии. Otkrito побывал в Латвийском университете, где посетителям предлагали попробовать себя во всем - от японской каллиграфии и математических задач до химических экспериментов и спасения человеческой жизни.
Европейская Ночь ученых традиционно проходит в последнюю пятницу сентября и призвана показать науку не как нечто закрытое в лабораториях, а как часть повседневной жизни. В этом году мероприятия под девизом "Открой природу науки!" развернулись более чем в 40 точках по всей Латвии - университетах, научных институтах, лабораториях и исследовательских центрах. Все активности были бесплатными, а посетители могли встречаться с учеными, участвовать в экспериментах и мастер-классах и самостоятельно попробовать себя в роли исследователей.
Otkrito побывал в Латвийском университете, так как было заявлено, что именно он подготовил одну из самых масштабных программ в этом году. Только здесь посетителей ждали более 100 тематических станций в нескольких локациях Риги и за ее пределами. Эксперименты соседствовали с музыкой, искусством и культурой, а научные идеи предлагалось не просто услышать или увидеть, но и проверить на практике.
Наука здесь была представлена в самом широком смысле этого слова. Рядом с химией, медициной, математикой и географией нашлось место языкам, культуре, искусству и дизайну. Развлечения были рассчитаны на самые разные интересы. Желающие могли сыграть в шахматы, попробовать технологии виртуальной реальности, а также проверить память и скорость реакции с помощью специальных тестов.
Обзор Ночи ученых:
На площадках гуманитарных направлений посетителям предлагали проверить, насколько хорошо они способны узнавать разные языки - по звучанию или написанию. В зоне, посвященной Востоку, можно было попробовать сложить оригами, разобраться, как читаются японские слова, и самостоятельно вывести на бумаге иероглифы.
Читайте продолжение после рекламы
Не менее оживленно было на естественно-научных станциях. Посетители участвовали в химических активностях, собирали различные пространственные конструкции и знакомились с географией не по учебнику, а с помощью моделей и наглядных экспериментов. Многие задания были рассчитаны именно на то, чтобы человек не просто наблюдал со стороны, а сам включался в процесс.
Своеобразное соревнование устроили и представители LSMAT (Латвийский турнир школьников по математическому анализу). София рассказала Otkrito о довольно простом правиле их станции: хочешь получить сладкую награду - сначала придется немного поработать головой. Участникам предлагали решить математический пример с интегралами, а за правильный ответ полагался Snickers.
Одним из самых необычных экспонатов стал своеобразный музыкальный инструмент из бананов. Фрукты были подключены проводами к компьютеру и фактически превратились в клавиши: при прикосновении к каждому банану раздавался определенный звук. Посетители могли буквально сыграть мелодию на бананах, одновременно знакомясь с принципами работы электрических цепей и интерактивных технологий.
Особый интерес у посетителей вызвала медицинская зона, где теорию сразу можно было проверить на практике. Здесь учили оказывать первую помощь, показывали, как правильно проводить реанимацию и останавливать кровотечение. Отдельные станции были посвящены стоматологии: посетителям показывали, как правильно ухаживать за зубами, а также предлагали самим попробовать поработать со стоматологическими материалами, нанося их на специальные модели зубов.
Медицинский работник Лилита рассказала Otkrito, какие навыки предлагали освоить гостям одной из станций:
"Здесь у нас есть манекен, на котором можно тренировать дыхательные навыки, также мы показываем как останавливать кровотечение, и у моих коллег можно попробовать массаж", - рассказала Лилита.
Творческая часть Ночи ученых также позволяла посетителям самим попробовать разные художественные техники. Николь, студентка, изучающая художественно-графический дизайн, рассказала Otkrito о мастер-классе, на котором каждый желающий мог создать собственный принт.
Читайте продолжение после рекламы
"Мы предлагаем мастер-класс по графической технике. Можно взять уже готовый рисунок и сделать с него принт или самостоятельно вырезать собственный дизайн. Сначала изображение выгравировывается, а затем с него делается отпечаток, который можно перенести, например, на бумагу или футболку", - рассказала Николь.
Но одними экспериментами вечер не ограничился. На площадке звучала живая музыка в исполнении оркестра, а частью программы стали и народные танцы. Благодаря этому Ночь ученых напоминала не привычное научное мероприятие с лекциями, а большой интерактивный фестиваль, где рядом существовали формулы, языки, медицина, творчество, музыка и традиционная культура.
Главным принципом вечера стало именно участие: практически повсюду предлагали что-то собрать, написать, определить, решить, нарисовать или испытать самостоятельно. Для детей знакомство с наукой превратили в своеобразную игру - переходя от одной станции к другой и выполняя задания, они собирали специальные печати. Такой формат позволил показать науку не как набор сложных формул из школьных учебников, а как живой, увлекательный и доступный мир, который можно исследовать самому.