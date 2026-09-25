На полигоне Адажи во время боевых стрельб пострадали иностранные военные
В пятницу поздно вечером на военном полигоне Адажи во время учений произошел инцидент, в результате которого пострадали четыре военнослужащих итальянского контингента, сообщили Национальные вооруженные силы Латвии.
Пострадавшие являются военнослужащими 11-го полка берсальеров итальянской армии. Они выполняют в Латвии задачи в рамках миссии НАТО Forward Land Forces (FLF). После инцидента всех четверых доставили в медицинское учреждение в Риге, где им оказывают необходимую помощь и проводят обследования.
По данным НВС Латвии, жизни ни одного из пострадавших не угрожает. При этом Министерство обороны Италии уточняет, что состояние одного из четырех военнослужащих является более серьезным.
Инцидент произошел во время учений по боевой стрельбе. Как сообщает итальянское Минобороны, использовалось неавтоматическое огнестрельное оружие, установленное на итальянской военной машине. По пока не установленным причинам произведенные из него выстрелы попали в другую итальянскую военную машину, на которой находились четверо военнослужащих. Пострадавшим сразу оказали помощь, после чего их доставили в больницу в Риге. В настоящее время врачи продолжают обследование и лечение.
После происшествия начато расследование, которое должно установить причины инцидента и восстановить последовательность произошедшего. О случившемся уже проинформировали семьи военнослужащих.
Министр, руководство вооруженных сил и представители оборонного ведомства Италии выразили поддержку раненым военнослужащим и их семьям, пожелав им скорейшего выздоровления.