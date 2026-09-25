На полигоне Адажи во время боевых стрельб пострадали иностранные военные

Инцидент произошел во время учений по боевой стрельбе. Как сообщает итальянское Минобороны, использовалось неавтоматическое огнестрельное оружие, установленное на итальянской военной машине. По пока не установленным причинам произведенные из него выстрелы попали в другую итальянскую военную машину, на которой находились четверо военнослужащих. Пострадавшим сразу оказали помощь, после чего их доставили в больницу в Риге. В настоящее время врачи продолжают обследование и лечение.