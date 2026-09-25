Дело полицейского, смертельно избившего учителя в Приекуле, передано прокуратуре
Полицейскому, которого связывают со смертельным избиением мужчины во время праздника в Приекуле, может быть предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти.
Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило в Южно-Курземскую прокуратуру уголовный процесс для начала уголовного преследования сотрудника Государственной полиции за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, опасных для жизни и находящихся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти потерпевшего. Преступление было совершено в неслужебное время.
Сотрудник Госполиции по-прежнему находится под стражей.
Уже сообщалось, что в июле этого года во время городского праздника в Приекуле произошел конфликт между несколькими лицами, в ходе которого полицейский, не находившийся при исполнении служебных обязанностей и пребывавший в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес смертельные телесные повреждения мужчине. Медики Службы неотложной медицинской помощи пытались помочь потерпевшему, однако мужчина скончался в машине скорой помощи.
По имеющейся в распоряжении агентства ДУЕФ информации, задержанный - младший инспектор полиции Андис Силниекс, чья должность была связана с выполнением функций реагирования. Он служил в полиции с сентября 2022 года и дисциплинарных взысканий ранее не имел.
Погибший - педагог Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна и руководитель образовательной программы "Дизайн одежды" Нормундс Вамзис.
Задержанный полицейский утверждал в разговоре со следователями, что не помнит произошедшего, сообщил летом в интервью Латвийскому телевидению начальник Государственной полиции Армандс Рукс.