Дело полицейского, смертельно избившего учителя в Приекуле, передано прокуратуре

Уже сообщалось, что в июле этого года во время городского праздника в Приекуле произошел конфликт между несколькими лицами, в ходе которого полицейский, не находившийся при исполнении служебных обязанностей и пребывавший в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес смертельные телесные повреждения мужчине. Медики Службы неотложной медицинской помощи пытались помочь потерпевшему, однако мужчина скончался в машине скорой помощи.