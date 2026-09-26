Накопления 2-го пенсионного уровня можно будет инвестировать: Минблаг предлагает новые правила

Внесением поправок в закон о государственных фондируемых пенсиях Министерство благосостояния предлагает расширить возможности использования накоплений 2-го пенсионного уровня при выходе на пенсию, свидетельствует доступный на портале правовых актов проект поправок. В настоящее время закон устанавливает, что участник схемы фондируемых пенсий при запросе пенсии по возрасту, в том числе досрочно, может выбрать один из двух вариантов. Первый предусматривает присоединение накоплений 2-го уровня к пенсии 1-го уровня. В таком случае капитал 2-го уровня прибавляется к пенсионному капиталу лица, на основании которого рассчитывается государственная пенсия по возрасту. Для размера накоплений минимальный порог не установлен.