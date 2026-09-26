Накопления 2-го пенсионного уровня можно будет инвестировать: Минблаг предлагает новые правила
В Латвии хотят изменить правила использования накоплений 2-го пенсионного уровня. Вместо двух вариантов после выхода на пенсию может появиться шесть, включая инвестиции и отсрочку решения на три года.
Внесением поправок в закон о государственных фондируемых пенсиях Министерство благосостояния предлагает расширить возможности использования накоплений 2-го пенсионного уровня при выходе на пенсию, свидетельствует доступный на портале правовых актов проект поправок. В настоящее время закон устанавливает, что участник схемы фондируемых пенсий при запросе пенсии по возрасту, в том числе досрочно, может выбрать один из двух вариантов. Первый предусматривает присоединение накоплений 2-го уровня к пенсии 1-го уровня. В таком случае капитал 2-го уровня прибавляется к пенсионному капиталу лица, на основании которого рассчитывается государственная пенсия по возрасту. Для размера накоплений минимальный порог не установлен.
Второй вариант предусматривает покупку за счет накоплений 2-го уровня полиса пожизненной пенсии. Это означает заключение договора со страховщиком, который затем выплачивает лицу пожизненную пенсию. Для этого варианта в настоящее время необходимо иметь капитал 2-го уровня в размере не менее 2000 евро.
Поправками количество доступных вариантов планируется увеличить до шести. Один из новых вариантов предусматривает присоединение пенсии 2-го уровня к капиталу 1-го уровня не ранее чем за пять лет до достижения пенсионного возраста.
Также можно будет выбрать присоединение накоплений 2-го пенсионного уровня к капиталу 1-го уровня при выходе на пенсию. Кроме того, появится возможность забрать накопленные на 2-м уровне средства из государственной схемы и заключить договор с частным управляющим пенсиями или страховщиком о пожизненной пенсии.
Читайте продолжение после рекламы
Если накопления 2-го пенсионного уровня составляют не менее 10 минимальных зарплат, можно будет инвестировать их на финансовом рынке и получать пожизненную пенсию, размер которой будет зависеть от стоимости вложений. Другой вариант предусматривает сохранение этих накоплений и получение регулярных выплат.
Предусмотрена также возможность при запросе пенсии по возрасту на три года отложить решение о том, что делать с накоплениями 2-го пенсионного уровня. В течение этого времени человек сможет получать средства 2-го уровня частями, а позднее решить, что делать с оставшимися накоплениями.
Поправки переданы на общественное обсуждение до 8 октября.