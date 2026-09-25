3+2: новый удар по Temu и Shein - ЕС вводит дополнительную плату за каждый заказанный товар
Уже с 1 ноября за каждый товар, заказанный в интернет-магазинах за пределами ЕС, будет взиматься новая плата в размере 2 евро. Платить ее должны торговые платформы, а не получатели посылок, хотя, несомненно, в конечном итоге это отразиться и на цене товаров.
Согласно решению Европейской комиссии (ЕК), принятому на этой неделе, с 1 ноября в Европейском союзе (ЕС) будет введена новая плата за обработку товаров, заказанных через интернет за пределами блока.
Плата в размере 2 евро будет взиматься за каждый товар, приобретенный в интернет-магазинах за пределами ЕС. Отвечать за ее уплату будут торговые онлайн-платформы, а не получатели посылок. Плату будут взимать учреждения стран ЕС.
В 2025 году таможенные службы стран ЕС обработали около 6 млрд отправлений от интернет-магазинов за пределами блока. 90% этих отправлений поступили из Китая. Новая плата предназначена для покрытия растущих расходов, связанных с постоянно увеличивающимся количеством отправлений электронной коммерции. Введение такой платы предусматривают поправки к правилам электронной коммерции и таможенным правилам, принятые Европейским парламентом в сентябре. При этом определять размер сбора уполномочена Европейская комиссия.
Ранее сообщалось, что в июле был введен таможенный сбор в размере 3 евро за товары, которые жители приобретают в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами ЕС.