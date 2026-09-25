3+2: новый удар по Temu и Shein - ЕС вводит дополнительную плату за каждый заказанный товар

В 2025 году таможенные службы стран ЕС обработали около 6 млрд отправлений от интернет-магазинов за пределами блока. 90% этих отправлений поступили из Китая. Новая плата предназначена для покрытия растущих расходов, связанных с постоянно увеличивающимся количеством отправлений электронной коммерции. Введение такой платы предусматривают поправки к правилам электронной коммерции и таможенным правилам, принятые Европейским парламентом в сентябре. При этом определять размер сбора уполномочена Европейская комиссия.