В Музее оккупации обиделись на Кулбергса и попросили следить за словами
Директор Музея оккупации Латвии Солвита Виба обратилась к премьер-министру Андрису Кулбергсу с просьбой взвешивать высказывания о музее после его слов о выборе места для ужина с представителем Украины.
В своем письме премьеру Солвита Виба ссылается на опубликованное Кулбергсом 16 сентября в социальных сетях видео, посвященное визиту в Латвию руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова. В частности в ролике премьер-министр заявил, что решил организовать ужин в Рижском мотормузее, "а не вести в Музей оккупации", поскольку хотел показать что-то особенное и запоминающееся.
Виба подчеркивает, что и в Музее оккупации Латвии истории людей Латвии являются особенными и остаются в памяти. Она высоко оценивает экспозицию Мотормузея, однако считает своим долгом защищать не только музейные ценности, но и то, что является ядром латвийского государства и идентичности.
Директор уверена, что своими высказываниями 16 сентября Кулбергс не хотел принизить значение памяти о преступлениях оккупации или важность человеческих историй, однако отмечает, что сказанное можно понять по-разному.
Виба также ссылается на интервью Кулбергса газете Latvijas Avīze от 25 сентября. Говоря об обязанностях министра, премьер-министр упомянул в нем участие в двух или трех заседаниях Кабинета министров в неделю и противопоставил это походу в Музей оккупации, чтобы "подписать книжечку", говорится в приведенном в письме фрагменте интервью. Директор музея выражает надежду, что это было непродуманное высказывание о значимости работы музея и дипломатической миссии.
Виба отмечает, что значение истории, рассказываемой музеем, как в Латвии, так и на международном уровне возросло во время полномасштабного вторжения России в Украину.
Стоит отметить, что упомянутый Кулбергсом Рижский мотормузей был основан его отцом - Виктором Кулбергсом. Сам Андрис, будучи известным автоэнтузиастом, коллекционером ретро-техники и многолетним президентом Автомобильной ассоциации Латвии, на протяжении всей карьеры активно поддерживал музей, а после вступления на пост премьер-министра Латвии продолжил продвигать его наследие на государственном уровне.