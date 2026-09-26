В Музее оккупации обиделись на Кулбергса и попросили следить за словами

Виба также ссылается на интервью Кулбергса газете Latvijas Avīze от 25 сентября. Говоря об обязанностях министра, премьер-министр упомянул в нем участие в двух или трех заседаниях Кабинета министров в неделю и противопоставил это походу в Музей оккупации, чтобы "подписать книжечку", говорится в приведенном в письме фрагменте интервью. Директор музея выражает надежду, что это было непродуманное высказывание о значимости работы музея и дипломатической миссии.