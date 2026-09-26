Глава ЦИК: к выборам мы готовы - даже на случай дронов и чрезвычайных ситуаций
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис заявил, что все необходимые тесты перед выборами завершены, прошлогодние проблемы устранены, а подсчет голосов снова будет проводиться вручную. При этом комиссии на всякий случай готовятся и к дронам, отключениям электричества и другим чрезвычайным ситуациям.
После оценки неудачи предыдущих выборов одним из важнейших шагов стал отказ от сканеров избирательных бюллетеней и возвращение к ручному подсчету, чтобы гарантировать стабильность процесса. Хотя изначально сканеры считались современным нововведением, на этот раз выбран более безопасный путь. Однако полностью от этой технологии в будущем отказываться не будут.
Комментируя ситуацию со сканерами, Марис Звиедрис говорит: "В этом году о них можем забыть. Совсем, правда, не забудем, потому что в 2029 году с большой вероятностью все-таки достанем сканеры со склада, стряхнем с них пыль и воспользуемся. Но там нужно создать новую систему, которая, конечно, потребует дополнительных средств, но это уже касается выборов через один электоральный цикл. Что касается предстоящих выборов, все тесты действительно завершены - и функциональные, и нагрузочные, и тесты безопасности. То, что было в прошлом году, уже фундаментально устранено, и одно из самых больших изменений - в этом году голоса будут считать вручную".
В качестве существенного фактора риска также была выявлена слабая взаимная коммуникация, поэтому на этот раз комиссия уделила особое внимание диалогу с самоуправлениями и обществом, организовав множество очных встреч и обучений, чтобы в процессе сохранялся человеческий подход и единая цель - провести честные выборы.
Действия в чрезвычайных ситуациях и децентрализованные решения
Одной из наиболее заметных проблем ранее было отсутствие четкого плана действий в момент, когда технические системы переставали работать. В этом году подход существенно изменен: комиссия отказалась от лишних бюрократических этапов и доверила принятие решений местным избирательным комиссиям самоуправлений, которые лучше всего видят ситуацию на месте.
Чтобы избежать хаоса и оперативно реагировать на любые происшествия, создан единый координационный центр. Описывая внедренные механизмы, Марис Звиедрис подчеркивает: "У нас нет одного большого универсального плана Б в папке, открыв который можно было бы решить все жизненные ситуации, потому что, если на участке случится пожар, нужно эвакуироваться, а если приближается дрон, нужно укрыться в помещении. Поэтому мы разработали множество небольших планов действий для каждого сценария.
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Чтобы решения принимались максимально быстро, по нашему предложению создан командный центр, где в одном месте за одним столом будут работать Государственное агентство цифрового развития и другие учреждения, в том числе службы безопасности. Если что-то пойдет не по плану, не придется тратить время на звонки друг другу - все ответственные будут находиться в одном помещении".
Что касается физической безопасности, в том числе возможных воздушных угроз или ложных звонков о заложенных взрывных устройствах, на каждом участке определены безопасные помещения и подготовлены алгоритмы действий. В случае опасности приоритетом всегда являются жизнь и здоровье людей, затем - спасение избирательных материалов. Если возникнет необходимость временно закрыть участки, жителей предупредят с помощью сообщений, в которых будет содержаться конкретная информация о проведении выборов.
Подсчет голосов при свечах
Непредсказуемые природные условия, внезапные штормы или повреждение инфраструктуры могут привести к перебоям в электроснабжении. Поскольку обеспечить каждый из более чем 900 участков автономным генератором невозможно, разработана четкая логистика для перевозки материалов в места, где есть электроснабжение, однако в отдельных случаях могут пригодиться и самые простые решения.
Говоря о действиях при перебоях с электричеством, Марис Звидрис отмечает: "Если на конкретном участке невозможно продолжать работу, материалы нужно опечатать, упаковать и перевезти в ближайшее безопасное место, где есть свет и электричество, например в центр края. Однако не исключено, что подсчет придется завершить и при свечах или с фонариками. Конечно, звучит это немного романтично, но если остался последний список кандидатов, здравый смысл подсказывает - завершим процесс хотя бы при слабом освещении. В журнале хода выборов делается соответствующая отметка, и, если у кого-то позже возникнут сомнения относительно какой-либо отметки, ее всегда можно пересчитать, однако предварительные результаты у нас будут".
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Такие сценарии могут немного задержать предварительные данные, однако сам избирательный процесс остановлен не будет.
Исключенные из партий кандидаты остаются в бюллетенях
Перед выборами внимание общества привлекла ситуация, когда отдельных кандидатов исключили из рядов партий, однако их имена по-прежнему оставались в официальных избирательных бюллетенях. Такой порядок основан на законе, поскольку технический цикл организации выборов требует строгих сроков подготовки и печати материалов.
"Списки кандидатов нужно подготовить очень заранее - избирательные бюллетени необходимо напечатать, развезти и доставить на все участки, проверить их качество и количество, а это огромный объем бумаги. За 50 дней до дня выборов кандидаты в списках остаются неизменными. В законе четко указано, что человек может баллотироваться, даже не будучи членом партии, и у партий нет возможности в последний вечер передумать и отозвать кандидатов", - объясняет Марис Звиедрис.
"То же самое происходит, если кто-то из кандидатов умирает перед выборами. В избирательных бюллетенях он остается, никто не закрашивает его корректором, однако голоса, отданные за него, не подсчитываются. Мы не можем печатать новые избирательные бюллетени в последнюю ночь".
Таким образом, любые внутренние решения партий или дисциплинарные меры больше не влияют на содержание утвержденных избирательных бюллетеней на участках.
Конституция и передача голоса на хранение
В обществе нередко возникает вопрос, можно ли в случае чрезвычайных обстоятельств продлить выборы еще и на следующий день. Закон такой возможности не предусматривает, поскольку Конституция Латвийской Республики строго устанавливает, что выборы в Сейм проходят в первую субботу октября.
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Марис Звидрис объясняет конституционные рамки и то, почему досрочное голосование юридически называется передачей голоса на хранение: "Выборы проходят в субботу, и никакого переноса на следующий день быть не может. В эти дни с понедельника по пятницу избирателям предоставляется возможность передать голос на хранение, что является огромным удобством, поскольку на этот раз такая возможность доступна во всех участках в течение всех дней. Чтобы не обходить Конституцию и обеспечить принцип, согласно которому у каждого избирателя есть только один голос, в эти дни используется регистрационный конверт с данными избирателя. Это необходимо только для того, чтобы в случае, если человек в субботу решит проголосовать еще раз, ранее переданный голос был аннулирован, при этом сохранилась полная тайна голосования".
Этот механизм обеспечивает, что тайна голосования никоим образом не нарушается. Все желающие могут наблюдать за работой участковых комиссий, чтобы лично убедиться в честности и прозрачности процесса подсчета.
Почему Латвия не устраивает цифровые выборы
Хотя в обществе регулярно возникают дискуссии о необходимости внедрения цифрового голосования через интернет по примеру соседней Эстонии, в ближайшее время такая идея в Латвии реализована не будет из-за высоких рисков безопасности и значительных расходов.
Выражая отрицательное отношение к цифровым выборам, Марис Звиедрис говорит: "Если меня спрашивают, следует ли проводить выборы в Латвии в цифровом формате, мой краткий ответ - нет. Эстония спустя более 20 лет по-прежнему остается единственной страной в мире, которая это делает, и стоит задуматься, почему почти 200 других стран мира, в том числе крупные демократии, этого не внедряют. Единственной реальной выгодой было бы удобство, однако это миф, что интернет-выборы повышают общую активность избирателей. Данные показывают, что она не увеличивается, меняется только соотношение между теми, кто голосует лично или дистанционно. При этом риски безопасности огромны.
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Поддержание такой системы потребовало бы огромных средств, и, имея дело с нулями и единицами, всегда остается вопрос, не вмешался ли в процесс какой-нибудь программист или хакер. Поэтому я бы сказал, что здесь несопоставимо больше рисков и потерь, чем преимуществ".
По словам главы комиссии, бумажный избирательный бюллетень и надежный конверт по-прежнему являются самым надежным и проверенным инструментом обеспечения демократического процесса, для которого пока нет оснований искать альтернативу.