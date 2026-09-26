Глава ЦИК: к выборам мы готовы - даже на случай дронов и чрезвычайных ситуаций

Марис Звидрис объясняет конституционные рамки и то, почему досрочное голосование юридически называется передачей голоса на хранение: "Выборы проходят в субботу, и никакого переноса на следующий день быть не может. В эти дни с понедельника по пятницу избирателям предоставляется возможность передать голос на хранение, что является огромным удобством, поскольку на этот раз такая возможность доступна во всех участках в течение всех дней. Чтобы не обходить Конституцию и обеспечить принцип, согласно которому у каждого избирателя есть только один голос, в эти дни используется регистрационный конверт с данными избирателя. Это необходимо только для того, чтобы в случае, если человек в субботу решит проголосовать еще раз, ранее переданный голос был аннулирован, при этом сохранилась полная тайна голосования".