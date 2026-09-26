Латвийский город решили заманивать туристов, используя историю столетнего сооружения

Создание прогулочной тропы Rūjmala продолжает более чем вековую историю этого места. Именно в 2026 году исполняется 100 лет с момента появления Laipas через реку Руя. Уже тогда они способствовали активному использованию этой территории, поскольку обеспечивали доступ к церкви Святого Бертулса в Руйиене. Первоначально настилы осенью снимали, а весной после паводка устанавливали снова. С годами их внешний вид менялся. Только в 1964 году, во время строительства здания Руйиенской средней школы, вместо настилов был построен подвесной мост, которым жители Руйиены пользуются до сих пор. При этом историческое название Laipas сохранилось. В 2023 году самоуправление отремонтировало мост.