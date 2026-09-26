Латвийский город решили заманивать туристов, используя историю столетнего сооружения
В Руйиене завершена реализация проекта LEADER, в рамках которого улучшего туристическая инфраструктура - благоустроена прогулочная тропа Rūjmala, улучшен доступ к реке Руя и пешеходному мосту Laipas, а также создано новое место для отдыха и знакомства с природными и культурно-историческими ценностями.
Создание прогулочной тропы Rūjmala продолжает более чем вековую историю этого места. Именно в 2026 году исполняется 100 лет с момента появления Laipas через реку Руя. Уже тогда они способствовали активному использованию этой территории, поскольку обеспечивали доступ к церкви Святого Бертулса в Руйиене. Первоначально настилы осенью снимали, а весной после паводка устанавливали снова. С годами их внешний вид менялся. Только в 1964 году, во время строительства здания Руйиенской средней школы, вместо настилов был построен подвесной мост, которым жители Руйиены пользуются до сих пор. При этом историческое название Laipas сохранилось. В 2023 году самоуправление отремонтировало мост.
Хотя реконструкция исторического моста проводилась не в рамках этого проекта LEADER, во время реализации проекта были существенно благоустроены подходы к нему и прилегающая территория. Благодаря этому место сможет продолжить свою историю и в следующем столетии — уже как территория для прогулок, активного отдыха и знакомства с природой.
Прогулочная тропа Rūjmala создана с функциональным разделением территории на четыре зоны. Участок подъездной дороги возле церкви является единственным пространством, предназначенным для движения и стоянки автомобилей. Далее дорога отведена пешеходам и велосипедистам и обеспечивает доступ к площадке для отдыха и познавательных занятий, мосту, реке и Руйиенской средней школе.
Новая площадка предназначена для знакомства с природными и культурно-историческими ценностями и одновременно предлагает возможности для активного отдыха. Здесь установлены деревянная конструкция для лазания Putnu māja, качели Ligzda, информационный стенд, шесть познавательных стендов, посвященных природе и STEM (науке, технологиям, инженерным наукам и математике), а также домик для насекомых и кормушка для птиц, которые помогут изучать окружающую среду. Установлены несколько скамеек со спинками, велопарковки и другие элементы благоустройства. Учитывая близость реки и стремление сохранить гармонию с природой, все элементы благоустройства по возможности изготовлены из натуральных материалов с использованием естественных оттенков и форм.
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В рамках проекта было реконструировано покрытие улицы Лайпу на участке от территории церкви Святого Бертулса в Руйиене до моста Laipas, а также часть пешеходной дорожки, соединяющей улицу с территорией Руйиенской средней школы. Возле новой познавательной площадки установлено освещение.
Общая стоимость проекта составила 175 004,94 евро с НДС.