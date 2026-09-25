Зеленая упаковка больше не аргумент: в Латвии ужесточают требования к заявлениям об экологичности товаров
В воскресенье, 27 сентября, по всей Европе вступают в силу новые правила, связанные с зеленым переходом. Их цель - усилить защиту потребителей от гринвошинга, или введения в заблуждение относительно экологичности товаров, установив более строгие требования к производителям и продавцам.
Для выполнения требований Директивы ЕС 2024/825 о расширении прав и возможностей потребителей в рамках зеленого перехода в Латвии внесены изменения в Закон о запрете недобросовестной коммерческой практики и Закон о защите прав потребителей.
Хотя новые правила усилят защиту от гринвошинга и будут способствовать предоставлению более понятной и достоверной информации об экологических свойствах товаров, покупателям по-прежнему следует быть внимательными. Компании нередко используют утверждения, которые формально правдивы, но не дают полного представления о влиянии продукта на окружающую среду или здоровье. Поэтому важно критически оценивать не только отдельные рекламные заявления, но и продукт в целом.
Экологическое заявление - это, например, коммерческое сообщение о том, что бренд или компания положительно влияет на окружающую среду. Гринвошинг возникает, когда такие утверждения не подтверждаются реальными данными, в том числе составом продукта.
Даже название бренда может создавать ложное впечатление
"Экологическим заявлением может быть также маркировка, бренд или название продукта. Покупателей нередко вводят в заблуждение сами названия брендов, такие как Naturals, Green, Herbal, Herbalism или Himalayan Nature. Они вызывают ассоциации с чем-то "чистым" и "зеленым", хотя в составе продукции этих брендов могут встречаться вещества, нежелательные или даже запрещенные в Европейском союзе", - рассказывает эксперт Центра компетенций экодизайна Илзе Неймане.
Еще один прием гринвошинга, который встречается реже, но замечен и на полках латвийских магазинов, - использование маркировки устойчивости, не подтвержденной независимыми от компании органами сертификации.
Поправки к Закону о запрете недобросовестной коммерческой практики относят такую практику к вводящей в заблуждение. Согласно пункту 21 статьи 11, коммерческая практика признается вводящей в заблуждение при любых обстоятельствах, если используется маркировка устойчивости, которая не основана на системе сертификации или не присвоена органами государственного управления.
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Надпись BIO не делает экологичным весь продукт
Вводящей в заблуждение признается и практика, когда экологическое заявление относится ко всему товару, услуге, цифровой услуге, цифровому контенту или деятельности компании, хотя в действительности касается лишь отдельной характеристики или конкретного действия.
"Например, если на упаковке крупно написано BIO, а дальше мелкими буквами указано, что продукт содержит 100% органическое конопляное масло, такую практику можно считать вводящей в заблуждение. Конопляное масло - лишь один из ингредиентов, и оно ничего не говорит об экологических характеристиках продукта в целом или о других компонентах. Также популярны крупные надписи о том, что упаковка изготовлена из переработанного пластика или подлежит переработке. Но это лишь один из аспектов экологичности продукта. Гораздо существеннее его состав или количество упаковки на единицу товара", - объясняет Илзе Неймане.
Какие приемы чаще всего используют для создания экологичного образа
Акцент на доле натуральных ингредиентов. Указание, что продукт, например, на 90% состоит из натуральных компонентов, само по себе ничего не говорит о его общем воздействии на окружающую среду или здоровье. В оставшихся 10% могут содержаться вещества, которые существенно влияют на окружающую среду или которых желательно избегать.
"Зеленое" оформление. Зеленая упаковка, использование картона, изображения листьев или надписи об отсутствии определенного вещества, например микропластика, парабенов или силикона, могут создавать впечатление экологичного продукта. Однако они характеризуют лишь одну его сторону и не всегда отражают общее воздействие на окружающую среду.
Веганский не означает более полезный для окружающей среды или здоровья. Веганский состав означает только отсутствие ингредиентов животного происхождения. Сам по себе он не дает информации о воздействии продукта на окружающую среду, его химическом составе или наличии потенциально нежелательных веществ.
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Одно положительное свойство заслоняет все остальное. Компании могут выделять отдельное преимущество, например переработанную упаковку или органический ингредиент, одновременно умалчивая о других существенных характеристиках.
На какие экологические маркировки предлагают ориентироваться
Центр компетенций экодизайна рекомендует искать независимо проверенные экологические маркировки I типа, например EU Ecolabel или Nordic Swan. Они предполагают оценку продукта по нескольким экологическим критериям на протяжении его жизненного цикла, а не опираются на отдельные рекламные утверждения.
Центр также разработал путеводитель по маркировкам, в котором можно познакомиться с различными экологическими знаками, обозначениями устойчивости и качества. Он помогает понять, какие маркировки основаны на независимой проверке и четких критериях, а также отличить надежные знаки от рекламных заявлений.