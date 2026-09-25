Зеленая упаковка больше не аргумент: в Латвии ужесточают требования к заявлениям об экологичности товаров

"Например, если на упаковке крупно написано BIO, а дальше мелкими буквами указано, что продукт содержит 100% органическое конопляное масло, такую практику можно считать вводящей в заблуждение. Конопляное масло - лишь один из ингредиентов, и оно ничего не говорит об экологических характеристиках продукта в целом или о других компонентах. Также популярны крупные надписи о том, что упаковка изготовлена из переработанного пластика или подлежит переработке. Но это лишь один из аспектов экологичности продукта. Гораздо существеннее его состав или количество упаковки на единицу товара", - объясняет Илзе Неймане.