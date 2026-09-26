Где чаще всего гибнут люди на работе? Опубликованы данные по ЕС

Что касается несчастных случаев без смертельного исхода, больше всего их произошло в обрабатывающей промышленности — 509 851 случай. При этом, если не учитывать пандемийный 2020 год, когда показатель снизился до 498 060 случаев, результат 2024 года стал самым низким за последнее десятилетие.