Где чаще всего гибнут люди на работе? Опубликованы данные по ЕС
В 2024 году число смертельных несчастных случаев на производстве в ЕС составило 3367, увеличившись на 1,4%, или на 45 случаев, по сравнению с 2023 годом.
Кроме того, было зарегистрировано 2,78 млн несчастных случаев на производстве без смертельного исхода. По сравнению с 2023 годом их количество сократилось на 1,5%, или на 43 742 случая.
Как сообщает Eurostat, среди отраслей экономики ЕС наибольшее число смертельных несчастных случаев на производстве в 2024 году с большим отрывом было зарегистрировано в строительстве — 776 погибших. Это меньше, чем в 2023 году, когда в строительстве погибли 802 человека — максимальное число за десятилетие.
На втором месте находились транспорт и складское хозяйство — 537 погибших, на третьем — обрабатывающая промышленность, где зарегистрировано 466 смертельных случаев.
Что касается несчастных случаев без смертельного исхода, больше всего их произошло в обрабатывающей промышленности — 509 851 случай. При этом, если не учитывать пандемийный 2020 год, когда показатель снизился до 498 060 случаев, результат 2024 года стал самым низким за последнее десятилетие.
Далее следовали строительство, где произошло 352 520 несчастных случаев без смертельного исхода, а также оптовая и розничная торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов — 345 282 случая.