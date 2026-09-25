Президент Финляндии призвал Илона Маска открыть Украине Starlink для ударов вглубь России

Идея обсуждается не впервые. Еще в июле президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме попросил его содействия в получении согласия Маска на использование Starlink для ударов по целям на российской территории. Об этом первоначально сообщило издание The Atlantic, а затем информацию подтвердило Associated Press.