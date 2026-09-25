Президент Финляндии призвал Илона Маска открыть Украине Starlink для ударов вглубь России
Президент Финляндии Александер Стубб призвал владельца SpaceX Илона Маска предоставить Украине возможность использовать спутниковую систему Starlink в районах России, где находятся пусковые установки баллистических ракет.
"Я призываю Илона Маска дать украинцам возможность использовать Starlink в районах, где находятся пусковые установки баллистических ракет — как на оккупированной территории Украины, так и в России — в стратегических целях, потому что это спасло бы жизни", — заявил Стубб в интервью Reuters в Нью-Йорке, где проходит Генеральная Ассамблея ООН.
Украина испытывает острую нехватку средств противовоздушной обороны, способных перехватывать российские баллистические ракеты. В частности, для борьбы с ними используются американские комплексы Patriot, однако запас ракет-перехватчиков ограничен. В Киеве считают, что одним из вариантов решения проблемы могут стать удары непосредственно по мобильным пусковым установкам до запуска ракет.
Starlink играет важную роль в обеспечении связи украинских войск и используется в том числе для управления беспилотниками. Однако украинская сторона сейчас не может использовать эту систему на территории России.
Идея обсуждается не впервые. Еще в июле президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме попросил его содействия в получении согласия Маска на использование Starlink для ударов по целям на российской территории. Об этом первоначально сообщило издание The Atlantic, а затем информацию подтвердило Associated Press.
По данным The Atlantic, украинская сторона объясняла предложение необходимостью уничтожать российские мобильные пусковые установки баллистических ракет вместо того, чтобы расходовать ограниченный запас ракет Patriot на перехват уже запущенных ракет.
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Позднее Financial Times сообщала, что Киев добивался разрешения применять оснащенные Starlink беспилотники на глубине до 200 километров на территории России. Это позволило бы атаковать не только пусковые установки, но и связанную с ними инфраструктуру и командные пункты. Для такого использования системы необходимо согласие Маска.
До сих пор SpaceX ограничивала возможность использования Starlink Украиной непосредственно на территории России. При этом внутри Украины, в том числе на оккупированных территориях, система стала одним из важнейших элементов военной связи.
Стубб связал свой призыв к Маску с подготовкой Украины к предстоящей зиме. По словам президента Финляндии, Киеву сейчас необходимы прежде всего три вещи: дополнительные средства противовоздушной обороны, поддержка энергетической инфраструктуры и финансирование.