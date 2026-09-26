"Теперь у нас бесплатная реклама": владелец бренда на Центральном рынке ответил на жалобу о русском языке

"Название не на русском языке: в нем есть буква латинского алфавита, а также знак, который не используется в русском языке. До сих пор никаких вопросов по поводу названия не возникало. Рад, что люди читают вывески: теперь у нас есть бесплатная реклама. Название предложил художник, мы зарегистрировали его больше десяти лет назад. Идея была в том, чтобы напиток увозили из Риги в качестве сувенира", - рассказал владелец бренда Владимир Барсук.