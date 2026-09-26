"Теперь у нас бесплатная реклама": владелец бренда на Центральном рынке ответил на жалобу о русском языке
Посетительницу Рижского Центрального рынка возмутила вывеска алкогольной лавки: надписи показались ей русскоязычными, а название вызвало вопросы. Однако продавщица и владелец бренда утверждают, что это другой язык, сообщает передача "Bez Tabu".
Зрительница передачи Зане посетила рыбный павильон Рижского Центрального рынка. Ее внимание привлекли надписи на одном из прилавков, которые показались ей русскоязычными.
В этой торговой точке продают исключительно алкоголь. На фотографиях, которые женщина прислала в редакцию передачи, видны надписи на русском.
"Вызывает недоумение магазин в рыбном павильоне Рижского Центрального рынка, который называет себя "Рижской точкой". К тому же надписи и реклама на русском языке. Какое впечатление мы производим на туристов, которые активно фотографируют эти вывески? Разрешены ли такие надписи на русском?" - спрашивает Зане.
Указанная Зане торговая точка находится в объединенном рыбном и мясном павильоне Рижского Центрального рынка. Журналисты довольно быстро нашли прилавок. В середине дня продавщица была не слишком занята и согласилась поговорить.
Она рассказала, что здесь продают самогон латвийского производства. Информация о продукте крупным шрифтом представлена также на латышском и английском языках, а более мелким - еще на нескольких языках.
"Это старославянский язык. Это не по-русски. Да, выглядит похоже", - пояснила продавщица.
В муниципальной компании Rīgas nami, которая последние три года управляет рынком, сообщили, что этот прилавок находится в рыбном павильоне как минимум десять лет.
"Оформление этой торговой точки и размещенная информация в свое время были согласованы. Они соответствуют требованиям к обустройству торговых мест", - рассказал представитель Rīgas nami Янис Бунте.
Выяснилось, что название самогона и дизайн упаковки были зарегистрированы в качестве товарных знаков еще в 2014 году. Владелец предприятия рассказал, что отказался от первоначальных планов выйти на российский рынок. Напиток производят из подсолнечного меда украинского происхождения.
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"Название не на русском языке: в нем есть буква латинского алфавита, а также знак, который не используется в русском языке. До сих пор никаких вопросов по поводу названия не возникало. Рад, что люди читают вывески: теперь у нас есть бесплатная реклама. Название предложил художник, мы зарегистрировали его больше десяти лет назад. Идея была в том, чтобы напиток увозили из Риги в качестве сувенира", - рассказал владелец бренда Владимир Барсук.
По его словам, решение о покупке самогона чаще всего принимают женщины старше 40 лет.