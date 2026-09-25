В Риге потеплеет до +16, но зонт в субботу еще пригодится.
В Латвии
Сегодня 18:02
После дождливой пятницы погода в Латвии немного улучшится
В субботу на большей части территории Латвии временами еще будет идти дождь, однако осадков ожидается значительно меньше, чем в пятницу, прогнозируют синоптики.
Небо останется преимущественно пасмурным, местами возможна дымка. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывы достигнут 15 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, днем потеплеет до +12…+17 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. Подует слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Ночью температура опустится до +11 градусов, а во второй половине дня поднимется до +16 градусов.