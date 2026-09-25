Генеральный прокурор сетует, что латвийцы слишком увлеклись оскорблением власти
Генпрокурор Арминс Мейстерс заявил, что неконтролируемая свобода слова в Латвии зашла слишком далеко: оскорбления представителей власти могут влиять на их способность сохранять объективность и профессионально выполнять обязанности.
В настоящее время свобода слова без цензуры и контроля в Латвии зашла настолько далеко, что должностные лица судебной власти не всегда способны сохранять объективность и до конца профессионально выполнять свои обязанности, заявил в пятницу генеральный прокурор Арминс Мейстерс на организованной прокуратурой дискуссии "Речь ненависти против институтов судебной власти: границы свободы слова, независимость институтов и доверие общества".
Мейстерс отметил, что проявления ненависти стали новой реальностью, с которой должностные лица судебной власти и других учреждений сталкиваются ежедневно. По словам Мейстерса, ему как гражданину и генеральному прокурору неприемлемо, что президента государства можно обзывать нецензурными словами.
Также он считает неприемлемым, что министров, политиков и других должностных лиц, работающих в интересах общества, оскорбляют и ставят под сомнение их порядочность и компетентность. "Это не должно становиться нормой", - призвал генеральный прокурор.
Прокуратура не будет принимать такую реальность и правовыми средствами будет использовать все возможности, чтобы свободой слова не злоупотребляли и она служила фундаментальной ценностью демократии, выражая аргументированные мнения в объективно обоснованную критику.
Можно не соглашаться с решениями и не одобрять политику или действия, разработанные государством, однако с обеих сторон должна быть уважительная коммуникация, поскольку только так рождается истина, считает генеральный прокурор.
"Забрасывая грязью, нельзя ожидать, что должностное лицо вечно будет сильным, чтобы его объективность не пошатнулась. Будем реалистами! Каждый прокурор - человек, и у каждого есть свой человеческий предел выносливости, чтобы он мог сохранить свой внутренний стержень и убеждения", - сказал Мейстерс. "Это угроза основам общества и демократии", - добавил он.
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