Генеральный прокурор сетует, что латвийцы слишком увлеклись оскорблением власти

"Забрасывая грязью, нельзя ожидать, что должностное лицо вечно будет сильным, чтобы его объективность не пошатнулась. Будем реалистами! Каждый прокурор - человек, и у каждого есть свой человеческий предел выносливости, чтобы он мог сохранить свой внутренний стержень и убеждения", - сказал Мейстерс. "Это угроза основам общества и демократии", - добавил он.