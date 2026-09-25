Журналистам удалось узнать имя тайной внучки Путина, фамилия ее отца - Зеленский
Журналистам удалось установить имя внучки президента России Владимира Путина. Девочка является дочерью руководителя фонда "Иннопрактика" Катерины Тихоновой, дочери Путина, и балетмейстера Игоря Зеленского.
Издание "Агентство" сообщает, что девочку зовут Эльза Тихонова и она родилась в декабре 2017 года.
Имя ребенка журналисты установили, проанализировав утекшую базу данных Пограничной службы Федеральной службы безопасности России. В ней девочка дважды фигурировала как Эльза Игоревна Тихонова, путешествуя за границу вместе с родителями.
Впервые она выехала из России 11 ноября 2019 года, незадолго до своего второго дня рождения. Вместе с матерью и отцом девочка на самолете немецкой авиакомпании Air Hamburg отправилась в Мюнхен, где в то время работал Зеленский. Позже она также летала в Хорватию на Bombardier Global 5000.
Как отмечает "Агентство", девочке дали фамилию матери, но сохранили отчество отца. Журналисты также обратили внимание на имя Эльза, которое совпадает с именем главной героини мультфильма "Холодное сердце".
Катерина Тихонова считается младшей из официально признанных дочерей Путина. О ее личной жизни и семье российского президента публично известно немного, поэтому журналисты ранее сообщали, что родственники Путина используют также другие фамилии.