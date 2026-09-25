Журналистам удалось узнать имя тайной внучки Путина, фамилия ее отца - Зеленский

Впервые она выехала из России 11 ноября 2019 года, незадолго до своего второго дня рождения. Вместе с матерью и отцом девочка на самолете немецкой авиакомпании Air Hamburg отправилась в Мюнхен, где в то время работал Зеленский. Позже она также летала в Хорватию на Bombardier Global 5000.