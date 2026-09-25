Буров: более дешевое топливо в зимние месяцы окажет значительное влияние на домохозяйства

Расчеты Министерства экономики показывают, что при нынешнем уровне цен, если снизить ставку НДС с 21% до 12% до конца года и полностью перенести снижение налога на розничную торговлю, цена дизельного топлива могла бы снизиться примерно на 15,6 цента за литр, а бензина - примерно на 14,6 цента за литр.