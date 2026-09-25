Буров: более дешевое топливо в зимние месяцы окажет значительное влияние на домохозяйства
"Цена топлива влияет практически на все остальные расходы: транспорт, поставки, продукты питания, различные услуги - во всем есть составляющая стоимости топлива. Более дешевое топливо в зимние месяцы, когда коммунальные счета из-за отопления растут, станет значительным облегчением для домохозяйств", - считает председатель комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров.
Поэтому вместе с коллегами по фракции Сейма Союза зеленых и крестьян (СЗК) Буров подготовил три предложения, цель которых - уменьшить создаваемую ценами на топливо нагрузку на жителей, фермеров и экономику в целом.
Предлагается снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо с 21% до 12%, временно отказаться от платы за услугу резервов безопасности для топлива, а также отменить отдельные требования в отношении маркировки примеси биотоплива в дизельном топливе для сельского хозяйства и рыболовства и топливных резервов.
Расчеты Министерства экономики показывают, что при нынешнем уровне цен, если снизить ставку НДС с 21% до 12% до конца года и полностью перенести снижение налога на розничную торговлю, цена дизельного топлива могла бы снизиться примерно на 15,6 цента за литр, а бензина - примерно на 14,6 цента за литр.
Таким образом, например, для домохозяйства, которое ежемесячно расходует 100 литров топлива, при полном переносе снижения НДС экономия составила бы примерно 15,60 евро в месяц.
Цены на топливо растут и после ранее принятых в Сейме временных мер. В марте 2026 года Сейм принял регулирование о снижении акцизного налога на дизельное топливо, а в июне применение сниженных ставок было продлено до конца 2026 года.
По мнению СЗС, уже принятых мер недостаточно. Поэтому Сейму также следует рассмотреть возможности снижения других платежей и требований, формирующих конечную цену топлива.