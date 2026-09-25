Пассажир на рейсе Singapore Airlines умер из-за турбулентности, установило расследование
Судебный эксперт в Англии постановил, что сильная турбулентность на борту самолета Singapore Airlines в мае 2024 года спровоцировала остановку сердца, которая привела к смерти британского пассажира Джеффа Китчена.
73-летний Джефф Китчен летел вместе с женой Линдой из лондонского аэропорта Хитроу в Сингапур, где у пары начинался шестинедельный отпуск. 21 мая 2024 года, когда Boeing 777-300ER находился над Мьянмой, самолет попал в зону сильной турбулентности.
Самолет совершил вынужденную посадку в Бангкоке, где врачи констатировали смерть мужчины.
"Именно физиологическое воздействие турбулентности спровоцировало остановку сердца и в конечном итоге привело к смерти Джеффа", - заявил помощник судеьного эскперта доктор Питер Харроуинг 23 сентября на слушаниях в суде, сообщает BBC.
Китчен, в прошлом работавший в страховой сфере, страдал ишемической болезнью сердца. В 2019 году ему установили стенты. Согласно заявлению его семейного врача, обследование, проведенное позже в том же году, показало, что мужчина вернулся к "нормальной физической активности".
Первоначальное вскрытие в Таиланде показало, что причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность. Повторное исследование, проведенное в Бристоле, установило, что мужчина умер от сердечной недостаточности, вызванной атеромой коронарных артерий и физиологическим воздействием турбулентности.
"Самолет резко провалился"
Во время сильной болтанки Китчена выбросило из кресла, и он упал на жену, которая сидела рядом. В заявлении, зачитанном на слушаниях, 74-летняя Линда рассказала, что ее муж слушал подкаст, когда самолет резко "провалился или дернулся", сообщает агентство PA. По ее словам, она почувствовала "невероятную боль", когда муж прижал ее к стенке.
Читайте продолжение после рекламы
Двое пассажиров сняли его с женщины и перенесли в переднюю часть самолета, где ему начали делать сердечно-легочную реанимацию. Линда получила повреждения позвоночника и травму головы. О смерти мужа ей сообщили только через два дня.
В момент возникновения турбулентности самолет находился на высоте около 11 300 метров. Согласно отчету расследования, который был зачитан на слушаниях, в результате инцидента 56 человек получили серьезные травмы, еще 23 человека - легкие.
Предварительное расследование Бюро расследований безопасности транспорта Сингапура показало, что самолет за 4,6 секунды потерял высоту около 54 метров, сообщает Reuters.
В окончательном отчете, опубликованном 19 мая, говорится, что грозовые облака, вероятно, ставшие причиной турбулентности, не были обнаружены бортовым метеорологическим радаром. Следователи не смогли установить, была ли неисправна сама система.
Линда через юридическую фирму Irwin Mitchell подала иск в Высокий суд Англии, требуя компенсации от Singapore Airlines. Один из исков подан от имени наследников ее мужа, сообщает The Independent.
Генеральный директор Singapore Airlines Го Чун Фонг после инцидента принес извинения пассажирам за "травматический опыт" и выразил соболезнования семье Китчена.