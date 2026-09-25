Пассажир на рейсе Singapore Airlines умер из-за турбулентности, установило расследование

Во время сильной болтанки Китчена выбросило из кресла, и он упал на жену, которая сидела рядом. В заявлении, зачитанном на слушаниях, 74-летняя Линда рассказала, что ее муж слушал подкаст, когда самолет резко "провалился или дернулся", сообщает агентство PA. По ее словам, она почувствовала "невероятную боль", когда муж прижал ее к стенке.