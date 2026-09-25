Под Резекне неизвестные закрасили дорожные знаки с указателями в сторону России
Недалеко от Резекне неизвестные закрасили на дорожных знаках указатели на российские города. Полиция начала уголовный процесс, поскольку эти действия не были санкционированы с ответственными учреждениями.
Недалеко от Резекне на автодороге A12 были замечены несколько дорожных знаков, на которых были закрашены указатели на российские города - Москву и Остров. Поврежденные дорожные знаки заметили в понедельник, 21 сентября, однако неизвестно, когда именно их закрасили. Государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi указало, что эти действия с дорожными знаками не были согласованы с предприятием. О произошедшем проинформированы правоохранительные органы в соответствии с частью второй статьи 82 Закона о дорожном движении, сообщает LSM.
Должностные лица Государственной полиции подтвердили, что получено заявление о повреждении чужого имущества. По факту произошедшего начат уголовный процесс по части первой статьи 185 Уголовного закона - об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. В настоящее время расследование продолжается. В свою очередь, Служба государственной безопасности пока воздерживается от более подробных комментариев.
Жителей призывают информировать Государственную полицию и Latvijas Valsts ceļi, если подобные закрашенные дорожные знаки будут замечены и в других местах или если у них есть какая-либо информация об этом случае.
В середине сентября стало известно, что правительство отложило рассмотрение информационного сообщения Министерства сообщения, которое предусматривает с помощью различных решений заклеить или заменить дорожные указатели на Россию и Беларусь. На государственных дорогах таких указателей 235, а их полная замена обойдется примерно в 120 000 евро.