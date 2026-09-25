Под Резекне неизвестные закрасили дорожные знаки с указателями в сторону России

Недалеко от Резекне на автодороге A12 были замечены несколько дорожных знаков, на которых были закрашены указатели на российские города - Москву и Остров. Поврежденные дорожные знаки заметили в понедельник, 21 сентября, однако неизвестно, когда именно их закрасили. Государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi указало, что эти действия с дорожными знаками не были согласованы с предприятием. О произошедшем проинформированы правоохранительные органы в соответствии с частью второй статьи 82 Закона о дорожном движении, сообщает LSM.