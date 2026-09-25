ФОТО: Земитанский мост обновлен! В Риге завершили реконструкцию за 24,2 млн евро

"Реконструкция Земитанского моста показывает, что и крупные инфраструктурные работы в Риге можно выполнять оперативно, качественно и с результатом, который жители видят и используют каждый день. Я рад, что мы не только привели в порядок один из важнейших транспортных узлов города, но и сделали гораздо удобнее пересадку между поездом и рижским общественным транспортом, в том числе обеспечив современный доступ с помощью лифта и эскалатора. Именно такими должны быть наши вложения в городскую инфраструктуру: реализуя один проект, мы одновременно благоустраиваем прилегающую территорию и делаем район удобнее для людей. Это видно и по другим пунктам мобильности, построенным в этом году. Уже сейчас ясно, что Риге нужно больше таких продуманных транспортных связей", - подчеркнул мэр Риги Виестурс Клейнбергс.