Открытие моста Земитана и осмотр пункта мобильности (2026)
В Риге завершены реконструкция моста Йорга Земитана и строительство 15 пунктов мобильности возле железнодорожных остановок в разных районах города.
ФОТО: Земитанский мост обновлен! В Риге завершили реконструкцию за 24,2 млн евро
В Риге завершены реконструкция моста Йорга Земитана и строительство 15 пунктов мобильности возле железнодорожных остановок в разных районах города. Оба крупных инфраструктурных проекта призваны объединить разные виды транспорта, повысить безопасность движения и сделать повседневные поездки удобнее. В пятницу представители Рижского самоуправления осмотрели обновленный мост и пункт мобильности Земитаны.
"Реконструкция Земитанского моста показывает, что и крупные инфраструктурные работы в Риге можно выполнять оперативно, качественно и с результатом, который жители видят и используют каждый день. Я рад, что мы не только привели в порядок один из важнейших транспортных узлов города, но и сделали гораздо удобнее пересадку между поездом и рижским общественным транспортом, в том числе обеспечив современный доступ с помощью лифта и эскалатора. Именно такими должны быть наши вложения в городскую инфраструктуру: реализуя один проект, мы одновременно благоустраиваем прилегающую территорию и делаем район удобнее для людей. Это видно и по другим пунктам мобильности, построенным в этом году. Уже сейчас ясно, что Риге нужно больше таких продуманных транспортных связей", - подчеркнул мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
На Земитанском мосту обновили проезжую часть и оборудовали пересадку на поезд
Мост Йорга Земитана обеспечивает важное транспортное сообщение между центром Риги, Пурвциемсом, Тейкой и другими районами города. Во время реконструкции обновлены конструкции моста и проезжая часть, а также создана инфраструктура для пешеходов и велосипедистов. Движение по обновленному мосту уже открыто.
Реконструкция проходила в тесной связи со строительством пункта мобильности Земитаны. Железнодорожную станцию соединили с остановками городского общественного транспорта на мосту, оборудовав эскалаторы, лифты и лестницы. Одновременная реализация двух проектов позволила создать единую транспортную инфраструктуру и улучшить доступ к железной дороге.
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В разных районах Риги построили 15 пунктов мобильности
В Риге завершено строительство пунктов мобильности возле 15 железнодорожных остановок: Земитаны, Браса, Саркандаугава, Даудери, Зиемельблазма, Вецдаугава, Вецаки, Мангали, Шмерлис, Шкиротава, Гайсма, Туриба, Детская больница/Биерини, Ильгюциемс и Болдерая.
Эти пункты созданы для удобной и безопасной пересадки между поездами и городским общественным транспортом, а также для связи с пешеходными и велосипедными маршрутами. В ходе работ улучшена безопасность движения и доступность среды, проложены новые пешеходные и велосипедные соединения, благоустроены прилегающие общественные пространства.
Новая инфраструктура упрощает дорогу к железнодорожным станциям и пересадку между разными видами транспорта. Она рассчитана как на жителей рижских районов, так и на тех, кто ежедневно приезжает в столицу из Пиериги и других самоуправлений. Более удобные пересадки способствуют использованию общественного транспорта и в долгосрочной перспективе могут помочь снизить интенсивность автомобильного движения, загрязнение воздуха и шум.
"С созданием пунктов мобильности успешно завершился один из крупнейших проектов реформы, направленной на повышение экологичности общественного транспорта Риги и Пририжья. Эти пересадочные центры позволяют жителям передвигаться удобнее, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, объединяя в одном месте поезд, автобус, велосипед и личный автомобиль. Тем самым укрепляется роль железной дороги как основы транспортной системы и поощряется использование общественного транспорта в повседневной жизни. Спасибо самоуправлениям за успешное сотрудничество и вклад в реализацию этих проектов. Желаю, чтобы созданная инфраструктура еще долгие годы служила потребностям жителей и стала основой для дальнейшего развития устойчивой мобильности", - подчеркнул государственный секретарь Министерства сообщения Андулис Жидков.
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Реконструкция моста обошлась в 24,2 миллиона евро
На реконструкцию моста Йорга Земитана выделено 24,2 миллиона евро. Из этой суммы 20,6 миллиона евро составил заем в Государственной кассе, а 3,6 миллиона евро - средства бюджета Рижского самоуправления.
Строительство 15 пунктов мобильности осуществлялось в рамках трех проектов с привлечением средств фондов Евросоюза и самоуправления.
Общие расходы на строительство восьми пунктов превышают 10 миллионов евро. Из них 2,27 миллиона евро выделило самоуправление, остальное составляет софинансирование из фондов ЕС.
Общий бюджет проекта строительства еще шести пунктов - Болдерая, Даудери, Саркандаугава, Шкиротава, Земитаны и Зиемельблазма - составляет 33,45 миллиона евро. Из них 27,64 миллиона евро предоставлены Механизмом восстановления и устойчивости ЕС, а 5,80 миллиона евро - самоуправлением.