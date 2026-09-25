Прошло много месяцев, но люди не могут вернуться в дом на улице Баускас, пострадавший от взрыва

Как сообщалось, 2 января этого года в Торнякалнсе в пятиэтажном жилом доме на улице Баускас произошел взрыв газа, в результате которого погибли два человека, еще два получили травмы. При взрыве частично обрушились четвертый и пятый этажи здания, а также крыша. После произошедшего дом был признан аварийным, а его эксплуатация запрещена.