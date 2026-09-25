Прошло много месяцев, но люди не могут вернуться в дом на улице Баускас, пострадавший от взрыва
После случившегося в январе взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, в Риге жильцы пока не могут вернуться в свои квартиры. Муниципалитет сообщает, что здание технически можно восстановить и необходимые работы уже идут.
Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы указывает, что эксплуатация жилого дома на улице Баускас, 15, в настоящее время запрещена. Это означает, что жильцы не могут вернуться в здание до завершения работ по укреплению и восстановлению конструкций.
Согласно заключению сертифицированного строительного эксперта, пострадавшее при взрыве здание технически можно восстановить, и работы по его приведению в порядок проводятся поэтапно.
Муниципалитет арендовал 12 квартир
Жильцам, которые из-за взрыва не могут пользоваться своими домами, муниципалитет оказал помощь в решении жилищного вопроса. Департамент жилья и окружающей среды Риги арендовал для них 12 муниципальных жилых помещений. Кроме того, принято 35 решений о предоставлении единовременного пособия на ремонт жителям, чьи квартиры в доме на улице Баускас, 15, можно будет восстановить.
В свою очередь, Рижская социальная служба выплатила кризисные пособия 70 домохозяйствам, направив на это в общей сложности 77 220 евро.
Муниципалитет поясняет, что в подобных ситуациях помощь предоставляется в соответствии с законом "О помощи в решении жилищных вопросов". Она может заключаться в предоставлении муниципального жилого помещения или социальной квартиры, обеспечении временным жилым помещением либо выплате единовременного пособия на ремонт жилого помещения.
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Дом в Торнякалнсе на 3-й день после взрыва (05.01.26)
В результате взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Баускас в Торнякалнсе погибли два человека.
Муниципалитет уже выполнил несколько работ в здании
Департамент жилья и окружающей среды Риги взял на себя и оплатил подготовку заключения о техническом обследовании здания, а также разработку строительной документации. Разработана документация для укрепления конструктивных элементов чердака и пятого этажа, а также строительства временной крыши, чтобы отводить атмосферные осадки из зоны, пострадавшей от взрыва.
Муниципалитет также оплатил первый этап работ - демонтаж опасных конструкций. О выполненных и запланированных работах департамент проинформировал объединение собственников квартир на его общих собраниях.
В восстановлении здания должны участвовать и собственники квартир
Собственники квартир дома на улице Баускас, 15, создали общество "Bauskas 15". В соответствии с полномочиями в компетенцию общества входит привлечение финансирования для ремонта и реконструкции здания, в том числе использование финансовых инструментов коммерческих банков и ALTUM, а также механизмов поддержки, предлагаемых государством, Европейским союзом и Рижским муниципалитетом. Департамент, являющийся управляющим муниципальными квартирами в этом здании, и в дальнейшем будет участвовать в принятии решений объединением собственников квартир.
Таким образом, в настоящее время жители дома на улице Баускас, 15, еще не могут вернуться в здание, однако муниципалитет указывает, что дом можно восстановить и его приведение в порядок уже идет.
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В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома (02.01.26)
В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге.
Как сообщалось, 2 января этого года в Торнякалнсе в пятиэтажном жилом доме на улице Баускас произошел взрыв газа, в результате которого погибли два человека, еще два получили травмы. При взрыве частично обрушились четвертый и пятый этажи здания, а также крыша. После произошедшего дом был признан аварийным, а его эксплуатация запрещена.