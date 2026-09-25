В Латвии

Прошло много месяцев, но люди не могут вернуться в дом на улице Баускас, пострадавший от взрыва

Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

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После случившегося в январе взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, в Риге жильцы пока не могут вернуться в свои квартиры. Муниципалитет сообщает, что здание технически можно восстановить и необходимые работы уже идут.

Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы указывает, что эксплуатация жилого дома на улице Баускас, 15, в настоящее время запрещена. Это означает, что жильцы не могут вернуться в здание до завершения работ по укреплению и восстановлению конструкций.

Согласно заключению сертифицированного строительного эксперта, пострадавшее при взрыве здание технически можно восстановить, и работы по его приведению в порядок проводятся поэтапно.

Муниципалитет арендовал 12 квартир

Жильцам, которые из-за взрыва не могут пользоваться своими домами, муниципалитет оказал помощь в решении жилищного вопроса. Департамент жилья и окружающей среды Риги арендовал для них 12 муниципальных жилых помещений. Кроме того, принято 35 решений о предоставлении единовременного пособия на ремонт жителям, чьи квартиры в доме на улице Баускас, 15, можно будет восстановить.

В свою очередь, Рижская социальная служба выплатила кризисные пособия 70 домохозяйствам, направив на это в общей сложности 77 220 евро.

Муниципалитет поясняет, что в подобных ситуациях помощь предоставляется в соответствии с законом "О помощи в решении жилищных вопросов". Она может заключаться в предоставлении муниципального жилого помещения или социальной квартиры, обеспечении временным жилым помещением либо выплате единовременного пособия на ремонт жилого помещения.

В результате взрыва частично обрушились четвертый и пятый этажи здания, а также кровля.

Дом в Торнякалнсе на 3-й день после взрыва (05.01.26)

В результате взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Баускас в Торнякалнсе погибли два человека.

Муниципалитет уже выполнил несколько работ в здании

Департамент жилья и окружающей среды Риги взял на себя и оплатил подготовку заключения о техническом обследовании здания, а также разработку строительной документации. Разработана документация для укрепления конструктивных элементов чердака и пятого этажа, а также строительства временной крыши, чтобы отводить атмосферные осадки из зоны, пострадавшей от взрыва.

Муниципалитет также оплатил первый этап работ - демонтаж опасных конструкций. О выполненных и запланированных работах департамент проинформировал объединение собственников квартир на его общих собраниях.

В восстановлении здания должны участвовать и собственники квартир

Собственники квартир дома на улице Баускас, 15, создали общество "Bauskas 15". В соответствии с полномочиями в компетенцию общества входит привлечение финансирования для ремонта и реконструкции здания, в том числе использование финансовых инструментов коммерческих банков и ALTUM, а также механизмов поддержки, предлагаемых государством, Европейским союзом и Рижским муниципалитетом. Департамент, являющийся управляющим муниципальными квартирами в этом здании, и в дальнейшем будет участвовать в принятии решений объединением собственников квартир.

Таким образом, в настоящее время жители дома на улице Баускас, 15, еще не могут вернуться в здание, однако муниципалитет указывает, что дом можно восстановить и его приведение в порядок уже идет.

В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть многоквартирного жилого дома.

В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома (02.01.26)

В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге.

Как сообщалось, 2 января этого года в Торнякалнсе в пятиэтажном жилом доме на улице Баускас произошел взрыв газа, в результате которого погибли два человека, еще два получили травмы. При взрыве частично обрушились четвертый и пятый этажи здания, а также крыша. После произошедшего дом был признан аварийным, а его эксплуатация запрещена.

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Взрыв газа на БаускасТорнякалнсРижская думаБаускасСоциальная службаAltum

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