Жители Латвии назвали самые популярные интернет-магазины

Одним из наиболее ярких примеров изменений стал Temu. Хотя в данных за 2022 и 2023 годы он еще не фигурировал среди указанных сайтов, уже в 2024 году Temu спонтанно назвали 9,6% респондентов. Год спустя показатель достиг 26,9%, а в 2026 году — 31,3%, что вывело Temu на второе место после 220.lv. За два года доля упоминаний Temu выросла на 21,7 процентного пункта.