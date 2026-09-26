Жители Латвии назвали самые популярные интернет-магазины
Данные исследования Gemius показали, как с 2022 по 2026 год менялись сайты, которые респонденты в первую очередь вспоминают, когда речь заходит о покупках в интернете. На протяжении пяти лет лидирующую позицию сохраняет 220.lv, в то время как китайский Temu поднялся на второе место.
Лидер не меняется
В рамках исследования электронной коммерции Gemius респондентов просили назвать три сайта, которые первыми приходят им на ум в связи с покупками в интернете. Данные показывают, что на протяжении всего рассматриваемого периода с 2022 по 2026 год чаще всего спонтанно называли 220.lv. В этом году его упомянули 38,4% респондентов.
Однако за лидером за пять лет произошли существенные изменения. Поменялись позиции как местных, так и международных сайтов электронной коммерции, а результаты 2026 года заметно отличаются от ситуации в начале рассматриваемого периода. Среди названных респондентами сайтов присутствуют не только интернет-магазины, но также порталы объявлений, сайты сравнения цен и платформы бронирования.
Китайцы догоняют
Одним из наиболее ярких примеров изменений стал Temu. Хотя в данных за 2022 и 2023 годы он еще не фигурировал среди указанных сайтов, уже в 2024 году Temu спонтанно назвали 9,6% респондентов. Год спустя показатель достиг 26,9%, а в 2026 году — 31,3%, что вывело Temu на второе место после 220.lv. За два года доля упоминаний Temu выросла на 21,7 процентного пункта.
У других международных сайтов электронной коммерции наблюдается иная динамика. В 2022 году AliExpress спонтанно назвали 17,1% респондентов, а в 2026 году — 12,0%. Показатель Amazon за этот период снизился с 16,9% до 11,3%, тогда как у About You он вырос с 9,4% до 10,4%.
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Ранее Otkrito.lv писал о том, жители Латвии столкнулись с проблемами при покупках в одном интернет-магазине.