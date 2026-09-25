8-летний мальчик провел почти 10 минут на дне бассейна, но выжил и полностью восстановился
В Калифорнии произошел случай, который врачи называют "настоящим чудом" - мальчик провел под водой почти 10 минут, однако после спасения смог полностью восстановиться.
Этот страшный случай произошел 1 августа. Эрик Сетиаван привел своего 8-летнего сына Кингсли на вечеринку у бассейна. Мальчик был в нарукавниках и играл с друзьями на мелководье, однако затем перешел на другую сторону бассейна, пока отец отвлекся, сообщает CBS NEWS.
По словам Сетиавана, он сделал 14 шагов, прежде чем понял, что Кингсли исчез. Отец обыскал джакузи, ванную комнату и зону с барбекю, но нигде его не нашел.
"Я услышал голос в голове: "Иди, поверни налево и посмотри вниз", - вспоминает Сетиаван.
Он обнаружил сына лицом вниз на глубокой части бассейна без нарукавников. Сетиаван прыгнул в воду, вытащил 8-летнего ребенка и начал делать ему сердечно-легочную реанимацию.
В этот момент неподалеку находились сотрудники полиции Ирвайна Алекс Мендоса и Рамон Лерма. Они выполняли охрану объекта через дорогу, когда получили вызов, и сразу же подключились к реанимации.
"Очень много воды. Также выходило много слизи, а сам он по-прежнему практически не подавал признаков жизни", - рассказал Мендоса.
Через пять минут полицейским удалось обнаружить пульс. В это время прибыли парамедики. Когда Кингсли увезли на машине скорой помощи, Мендоса помолился за мальчика. "У него еще столько всего впереди. Пожалуйста, он должен выкарабкаться", - сказал полицейский.
Через три дня в больнице Кингсли пошел на поправку и вернулся домой. По словам отца, повреждений мозга у мальчика не обнаружили.
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"Даже врач сказал мне, что это чудо", - рассказал Сетиаван.
Через несколько дней семья Сетиаван встретилась с Лермой, а позже снова увиделась с Мендосой. Тогда они узнали, что это не первый случай, когда полицейский спасает ребенка. Еще будучи новичком в полиции, Мендоса вытащил двух детей из горящего дома. "Когда я поднялся на лестницу, я увидел маленькую руку. Я схватил ее и вышел с двумя детьми", - рассказал он.
За этот поступок Мендоса получил Медаль за отвагу. Этот случай повлиял на дальнейшую карьеру полицейского. Сейчас он работает в начальных школах, где занимается обеспечением безопасности детей.
Сетиаван, который служил в армии США, признался, что это был самый страшный момент в его жизни.
"Я участвовал в военных операциях, но когда такое происходит с твоей собственной семьей - с твоим собственным сыном, это совершенно другое чувство", - сказал он.
По словам Сетиавана, он навсегда останется благодарен людям, которые вернули его сына к жизни. "Спасибо полиции Ирвайна за то, что вы спасли мне жизнь", - сказал Кингсли.
В полиции Ирвайна напоминают родителям, что за детьми в воде необходимо постоянно следить, даже если они используют средства безопасности. Рекомендуется назначать отдельного взрослого, чья единственная задача - наблюдать за детьми в воде.