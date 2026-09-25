8-летний мальчик провел почти 10 минут на дне бассейна, но выжил и полностью восстановился

Через несколько дней семья Сетиаван встретилась с Лермой, а позже снова увиделась с Мендосой. Тогда они узнали, что это не первый случай, когда полицейский спасает ребенка. Еще будучи новичком в полиции, Мендоса вытащил двух детей из горящего дома. "Когда я поднялся на лестницу, я увидел маленькую руку. Я схватил ее и вышел с двумя детьми", - рассказал он.