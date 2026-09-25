Иран предложил США открыть Ормузский пролив в течение недели

По словам Аракчи, предложение уже направлено американской стороне через посредников. Семидневный отсчет начнется после того, как Вашингтон согласится с условиями Тегерана. По завершении этого периода Иран готов открыть Ормузский пролив для судоходства и возобновить переговоры с США о более широком урегулировании конфликта.