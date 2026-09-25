Иран предложил США открыть Ормузский пролив в течение недели
Иран передал США предложение, которое предусматривает открытие Ормузского пролива в течение семи дней при выполнении Вашингтоном ряда условий. Как пишет The Washington Post, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам Аракчи, предложение уже направлено американской стороне через посредников. Семидневный отсчет начнется после того, как Вашингтон согласится с условиями Тегерана. По завершении этого периода Иран готов открыть Ормузский пролив для судоходства и возобновить переговоры с США о более широком урегулировании конфликта.
Иранский министр подчеркнул, что речь не идет о принципиально новых требованиях. По его словам, предложение основано на договоренностях, которые Тегеран и Вашингтон согласовали в июне. Тогда стороны достигли меморандума о взаимопонимании, однако впоследствии договоренности сорвались.
Нынешний план, согласно опубликованным подробностям, предполагает прекращение боевых действий, в том числе в Ливане, отмену американских ограничений на экспорт иранской нефти, размораживание иранских активов и снятие военно-морской блокады Ирана.
Еще 22 сентября высокопоставленный иранский чиновник сообщил Reuters, что Тегеран способен открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США ослабят военное давление и снимут блокаду иранских портов. По его словам, предложение было передано Вашингтону через посредников еще 16 сентября.
Теперь Аракчи впервые публично подтвердил наличие семидневного плана на уровне главы МИД. Белый дом детали предложения пока не комментирует, однако представитель американской администрации сообщил Financial Times, что США и Иран ведут через посредников "позитивные и конструктивные" обсуждения.
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