ФОТО: новинка! McDonald's представил в Латвии свой самый большой бургер
С 1 октября в ресторанах McDonald’s по всей Латвии появится Big Arch, который сеть называет своим самым большим бургером. В приложении он доступен для заказа уже сейчас, а в Риге новинку представили на дегустации с участием известных гостей.
Big Arch, самый большой бургер McDonald's на сегодняшний день, уже появился в ресторанах сети в разных странах мира, а теперь будет доступен и в Латвии.
В состав Big Arch входят две котлеты из 100% говядины, три ломтика белого чеддера, хрустящий лук, маринованные огурчики, салат и специальный соус McDonald's. Все это подается в поджаренной булочке с кунжутом и маком.
Big Arch уже стал частью меню McDonald's в разных странах, а с 1 октября его смогут попробовать и посетители ресторанов в Латвии. При этом заказать бургер в приложении McDonald's можно уже сейчас.
Презентация Big Arch состоялась в ресторане McDonald's на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, 18. Латвийские создатели контента и другие гости одними из первых в стране попробовали новый бургер. Мероприятие посетили Рихард Громулс, Ральф Эйланд, Эдгар Балиньш, Меги Янсоне, Ральф Карклиньш и другие.
Кульминацией вечера стала совместная дегустация: после обратного отсчета ведущего Лауриса Заланса гости одновременно попробовали Big Arch. "Бывают моменты, когда хочется поесть в McDonald's, а бывают моменты, когда хочется очень сильно. Big Arch - наш ответ на такой большой голод, - говорит директор по маркетингу Premier Restaurants Baltics Байба Заке. - Мы прислушались к нашим клиентам и дополнили меню, чтобы удовлетворить спрос на более сытный бургер, сохранив при этом удобство и доступность, которые может предложить только McDonald's".
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С 1 октября Big Arch будет доступен в ресторанах McDonald's по всей Латвии.