ФОТО: новинка! McDonald's представил в Латвии свой самый большой бургер

Кульминацией вечера стала совместная дегустация: после обратного отсчета ведущего Лауриса Заланса гости одновременно попробовали Big Arch. "Бывают моменты, когда хочется поесть в McDonald's, а бывают моменты, когда хочется очень сильно. Big Arch - наш ответ на такой большой голод, - говорит директор по маркетингу Premier Restaurants Baltics Байба Заке. - Мы прислушались к нашим клиентам и дополнили меню, чтобы удовлетворить спрос на более сытный бургер, сохранив при этом удобство и доступность, которые может предложить только McDonald's".