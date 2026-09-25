Латвийские аграрии выступают за полный запрет транзита российского зерна

Как сообщалось, Сейм в четверг поддержал призыв партии "Прогрессивные" к правительству немедленно прекратить транзит российского и белорусского зерна через Латвию. В проекте решения "Прогрессивные" призывают Кабинет министров разработать правовое регулирование и предпринять необходимые действия для его введения с целью немедленно прекратить и в дальнейшем не допускать ввоза российского и белорусского зерна в Латвию, в том числе его перевозки транзитом. Политическая сила также призывает Кабинет министров инициировать установление запрета на ввоз и транзит российского и белорусского зерна на уровне стран Балтии и Европейского союза.