Латвийские аграрии выступают за полный запрет транзита российского зерна
Глава Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Латвии (LLKA) Роланд Фелдманис считает, что усиления пограничного контроля недостаточно: российское и белорусское зерно, по его мнению, необходимо полностью запретить ввозить и перевозить транзитом.
Роланд Фелдманис считает, что принятое Сеймом в четверг в срочном порядке решение установить более строгий пограничный контроль за зерновыми грузами из третьих стран является шагом в правильном направлении, однако одного контроля недостаточно. "Решение Сейма установить более строгий пограничный контроль за зерновыми грузами из третьих стран является шагом, но этого недостаточно. Реальная ситуация показывает, что проверки и попытки отследить истинное происхождение этих грузов быстро превратятся в игру "кошки-мышки". Самое простое, безопасное и эффективное решение - полностью запретить эти грузы", - заявил Фелдманис.
Он подчеркивает, что особенно сложно будет определить истинное происхождение груза в случаях, когда в одном грузе намеренно смешано зерно различного происхождения.
Фелдманис указывает, что также необходимо серьезно оценивать ответственность владельца груза и санкции за несоответствующий или ложно задекларированный груз. По его мнению, в случаях выявления несоответствующего груза должна быть возможность немедленно задержать и конфисковать его, а ответственным лицам следует рассчитывать на реальные экономические и правовые последствия.
"Если владельцу груза не грозят реальные убытки или уголовная ответственность, существует огромный риск, что наша инфраструктура будет целенаправленно переполнена сомнительными грузами. Такой сценарий может парализовать как контролирующие службы, так и зерновые терминалы, физически остановив наши собственные транзитные и экспортные возможности", - подчеркивает Фелдманис.
Как сообщалось, Сейм в четверг поддержал призыв партии "Прогрессивные" к правительству немедленно прекратить транзит российского и белорусского зерна через Латвию. В проекте решения "Прогрессивные" призывают Кабинет министров разработать правовое регулирование и предпринять необходимые действия для его введения с целью немедленно прекратить и в дальнейшем не допускать ввоза российского и белорусского зерна в Латвию, в том числе его перевозки транзитом. Политическая сила также призывает Кабинет министров инициировать установление запрета на ввоз и транзит российского и белорусского зерна на уровне стран Балтии и Европейского союза.