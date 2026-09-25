"Надеюсь, первый российский удар придется прямо по кусту сирени": кандидат в депутаты от NA опубликовал скандальный пост
Фото: LETA
Президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В Латвии

"Надеюсь, первый российский удар придется прямо по кусту сирени": кандидат в депутаты от NA опубликовал скандальный пост

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Кандидат в депутаты от Национального объединения (NA) Зигурд Стрикис опубликовал в социальной сети X пост, в котором на фоне опасений по поводу возможных ударов российских дронов и ракет по Латвии выразил надежду, что первый удар придется "прямо по кусту сирени". Судя по всему, таким образом он намекнул на президента Латвии Эдгара Ринкевича.

"Надеюсь, первый российский удар придется прямо по кусту сирени", - написал Зигурд Стрикис 20 сентября, перепубликовав пост Кришьяниса Клявиньша о готовности Латвии к возможной военной угрозе со стороны России.

К публикации Клявиньша Стрикис добавил коллаж из четырех фотографий. На одной из них изображен президент Эдгар Ринкевич в кустах сирени. Очевидно, именно на эту фотографию Стрикис ссылался в своем посте, хотя напрямую имени Ринкевича не упоминал. Сейчас эта публикация удалена.

Фото: скриншот/X
Фото: скриншот/X

Комментарий Стрикиса появился в период, когда созданная Россией военная и гибридная угроза Европе остается одним из наиболее важных вопросов безопасности, а в Латвии продолжается предвыборный период.

Темы

Национальное объединениеЭдгар РинкевичВыборы в Сейм 2026

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