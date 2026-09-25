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"Надеюсь, первый российский удар придется прямо по кусту сирени": кандидат в депутаты от NA опубликовал скандальный пост
Кандидат в депутаты от Национального объединения (NA) Зигурд Стрикис опубликовал в социальной сети X пост, в котором на фоне опасений по поводу возможных ударов российских дронов и ракет по Латвии выразил надежду, что первый удар придется "прямо по кусту сирени". Судя по всему, таким образом он намекнул на президента Латвии Эдгара Ринкевича.
"Надеюсь, первый российский удар придется прямо по кусту сирени", - написал Зигурд Стрикис 20 сентября, перепубликовав пост Кришьяниса Клявиньша о готовности Латвии к возможной военной угрозе со стороны России.
К публикации Клявиньша Стрикис добавил коллаж из четырех фотографий. На одной из них изображен президент Эдгар Ринкевич в кустах сирени. Очевидно, именно на эту фотографию Стрикис ссылался в своем посте, хотя напрямую имени Ринкевича не упоминал. Сейчас эта публикация удалена.
Комментарий Стрикиса появился в период, когда созданная Россией военная и гибридная угроза Европе остается одним из наиболее важных вопросов безопасности, а в Латвии продолжается предвыборный период.