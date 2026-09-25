"Надеюсь, первый российский удар придется прямо по кусту сирени": кандидат в депутаты от NA опубликовал скандальный пост

К публикации Клявиньша Стрикис добавил коллаж из четырех фотографий. На одной из них изображен президент Эдгар Ринкевич в кустах сирени. Очевидно, именно на эту фотографию Стрикис ссылался в своем посте, хотя напрямую имени Ринкевича не упоминал. Сейчас эта публикация удалена.