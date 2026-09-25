Глава МИД Польши заявил, что Россия в этом году готовит "что-то крупное" и упомянул Латвию

"Как вы знаете, в Нарве в Эстонии большинство населения составляют русские. В некоторых городах Латвии тоже русские являются большинством. Они хотели бы иметь сухопутный коридор из Беларуси в калининградский анклав через Литву. Мы не знаем, что они предпримут, но должны быть готовыми к тому, чтобы им ответить", - сказал Сикорский.