Глава МИД Польши заявил, что Россия в этом году готовит "что-то крупное" и упомянул Латвию
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава получает из разных источников информацию о том, что Россия может готовить в этом году "что-то крупное". Среди возможных сценариев он отдельно упомянул страны Балтии, в том числе Латвию.
О возможных действиях России Сикорский говорил в Нью-Йорке во время дискуссии в Совете по международным отношениям вместе с министром иностранных дел Румынии Оаной Цою. Глава польского МИД подчеркнул, что источники получаемой Варшавой информации не раскрываются.
"Мы получаем информацию, (...) мы не раскрываем источники, но их много, о том, что Россия готовит что-то крупное в этом году", - отметил Сикорский.
Одним из возможных вариантов он назвал операцию под ложным флагом. По мнению Сикорского, подобная провокация могла бы быть использована российскими властями как обоснование для новой мобилизации.
"Мы также считаем, что общественное мнение существует даже в диктатурах, и, на мой взгляд, Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут устроить атаку под ложным флагом, чтобы сказать россиянам: "На нас напали, и поэтому мы должны мобилизоваться", - добавил он.
Говоря о потенциальных рисках для восточного фланга НАТО, Сикорский непосредственно упомянул Латвию и Эстонию. В частности, он обратил внимание на долю русскоязычного населения в отдельных городах стран Балтии и связал эту тему с возможным стремлением России получить сухопутное сообщение между Беларусью и Калининградской областью через территорию Литвы.
"Как вы знаете, в Нарве в Эстонии большинство населения составляют русские. В некоторых городах Латвии тоже русские являются большинством. Они хотели бы иметь сухопутный коридор из Беларуси в калининградский анклав через Литву. Мы не знаем, что они предпримут, но должны быть готовыми к тому, чтобы им ответить", - сказал Сикорский.
В то же время Сикорский считает полномасштабное российское вторжение крайне рискованным для самой Москвы. Поэтому, по его оценке, возможные действия могут иметь менее однозначный характер — например, быть рассчитаны на создание ситуации, при которой союзникам по НАТО было бы сложнее быстро определить, требует ли произошедшее применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в начале сентября Сикорский посещал Латвию и вместе с министром иностранных дел Байбой Браже побывал на военной базе в Адажи. Стороны обсуждали укрепление восточного фланга НАТО, безопасность границ и дальнейшее военное сотрудничество.