Исследование обнаружило, что у многих жителей Латвии незаметно исчезают деньги. Что происходит?

Чаще всего деньги незаметно уходят не на крупные покупки, а на кажущиеся незначительными повседневные расходы. Среди наиболее частых "пожирателей денег" 29% жителей называют закуски и сладости, а 26% признают, что тратятся на продукты, которые не успевают использовать и в итоге выбрасывают. Каждый четвертый покупает товары со скидками, которые ему на самом деле не нужны, и почти столько же совершают импульсивные покупки в интернете.