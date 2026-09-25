Исследование обнаружило, что у многих жителей Латвии незаметно исчезают деньги. Что происходит?
Почти 60% жителей Латвии признают, что в конце месяца у них очень часто или время от времени возникает ощущение, что часть денег потрачена, но не совсем понятно, куда она ушла. Это показали результаты опроса SEB banka.
Ощутимые суммы
Чаще всего деньги незаметно уходят не на крупные покупки, а на кажущиеся незначительными повседневные расходы. Среди наиболее частых "пожирателей денег" 29% жителей называют закуски и сладости, а 26% признают, что тратятся на продукты, которые не успевают использовать и в итоге выбрасывают. Каждый четвертый покупает товары со скидками, которые ему на самом деле не нужны, и почти столько же совершают импульсивные покупки в интернете.
Среди таких расходов люди также называют товары для хобби, алкогольные напитки и сигареты, импульсивные покупки для детей, доставку готовой еды, а также сувениры и различные мелочи во время путешествий.
К менее заметным, но регулярным расходам относятся кофе навынос, косметика, рестораны быстрого питания, редко используемые платные подписки, закуски на автозаправочных станциях и спонтанные покупки у кассы магазина. Каждая такая покупка по отдельности может казаться незначительной, однако за месяц они складываются в ощутимую сумму, которая незаметно исчезает с банковского счета.
Женщины чаще не замечают, куда уходят деньги
Ощущение, что деньги потрачены, но не совсем понятно куда, чаще знакомо женщинам. Очень часто или время от времени с этим сталкиваются 64% женщин и 52% мужчин.
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Женщины среди "пожирателей денег" чаще называют закуски и сладости, неиспользованные продукты питания, ненужные товары по акциям, импульсивные покупки в интернете и покупки для детей. В ответах мужчин чаще фигурируют алкогольные напитки, товары для хобби, а также сигареты и другие никотиновые продукты. Например, алкогольные напитки называют 21% мужчин и 8% женщин, а косметику и мелочи для ухода за собой — соответственно 2% мужчин и 14% женщин.
Ощущение, что не совсем понятно, куда ушла часть денег, чаще всего возникает у жителей в возрасте до 49 лет. Очень часто или время от времени с этим сталкиваются примерно семь из десяти представителей этой возрастной группы. После 50 лет подобное ощущение возникает значительно реже.
Отказ от "пожирателей денег" позволяет экономить десятки евро
Данные опроса показывают, что, отказавшись от своей наиболее частой статьи ненужных расходов, пятая часть жителей могла бы экономить 26–50 евро в месяц. Столько же считают, что экономия составила бы 51–100 евро, а 17% могли бы сберегать более 100 евро в месяц. Только 4% полагают, что потенциальная экономия не превысила бы 10 евро.
Таким образом, речь далеко не всегда идет лишь о нескольких евро, потраченных в течение месяца на кофе, сладости или небольшие покупки в интернете. Регулярные импульсивные или вошедшие в привычку покупки могут складываться в сумму, которую можно было бы направить на более крупную финансовую цель.
ТОП-20 "пожирателей денег" жителей Латвии
- Закуски и сладости — 29%.
- Продукты питания, которые не были использованы и выбрасываются, — 26%.
- Товары со скидками, которые на самом деле были не нужны, — 24%.
- Импульсивные покупки в интернете — 22%.
- Товары, связанные с хобби, — 16%.
- Алкогольные напитки — 14%.
- Импульсивные покупки для детей — 12%.
- Доставка готовой еды — 11%.
- Сувениры и мелочи во время путешествий — 10%.
- Сигареты, вейпы и другие никотиновые продукты — 10%.
- Кофе навынос — 9%.
- Косметика и мелочи для ухода за собой — 8%.
- Рестораны быстрого питания — 8%.
- Редко используемые платные подписки и цифровые услуги — 8%.
- Закуски и напитки на автозаправочных станциях — 6%.
- Азартные игры и лотереи — 4%.
- Спонтанные покупки для домашних животных — 4%.
- Покупки у кассы магазина — 4%.
- Энергетические напитки — 3%.
- Билеты, услуги или товары, приобретенные в последний момент по более высокой цене, — 3%.
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