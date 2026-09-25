"Это невыполненная домашняя работа": работодатели раскритиковали проект МВД

Предложенная модель связывает доступность иностранной рабочей силы с численностью граждан Латвии, а не с реальным спросом на работников и их наличием в конкретных отраслях и профессиях. Кроме того, не проведена должная оценка того, для каких профессий необходимы исключения, если местных работников в Латвии недостаточно. "Каждое новое ограничение должно давать ответ на один вопрос: какой из выявленных Госконтролем недостатков оно устраняет? Проект квот Министерства внутренних дел на этот вопрос не отвечает. Само министерство в аннотации признает, что альтернативы не рассматривались, влияние на экономику не оценивалось, а мнение общества не было выслушано. Это не срочность, а невыполненная домашняя работа. Решения, затрагивающие обеспечение работниками всей экономики, нельзя принимать без расчета экономических последствий. Поэтому мы призываем остановить продвижение проекта", - заявляет генеральный директор LDDK Каспарс Горкшс.