"Это невыполненная домашняя работа": работодатели раскритиковали проект МВД
Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL), Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) и Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) категорически выступают против намерения Кабинета министров ввести квоту в размере 2% на трудоустройство граждан третьих стран в Латвии.
Организации предпринимателей требуют остановить продвижение этой инициативы, поскольку предложенная квота не связана с реальными потребностями рынка труда и может негативно повлиять на конкурентоспособность Латвии и инвестиционный климат.
"В условиях, когда предприятиям не хватает работников, Латвия не должна сама лишать себя возможности привлекать необходимых специалистов. Поспешное введение квот без должной оценки последствий означает для предприятий большую неопределенность, а для иностранных инвесторов становится сигналом, что доступность рабочей силы и условия ведения бизнеса в Латвии могут меняться непредсказуемо", - отмечает исполнительный директор FICIL Татьяна Гузняева.
Квоту предлагают привязать к числу граждан, а не к потребностям предприятий
Предложенная модель связывает доступность иностранной рабочей силы с численностью граждан Латвии, а не с реальным спросом на работников и их наличием в конкретных отраслях и профессиях. Кроме того, не проведена должная оценка того, для каких профессий необходимы исключения, если местных работников в Латвии недостаточно. "Каждое новое ограничение должно давать ответ на один вопрос: какой из выявленных Госконтролем недостатков оно устраняет? Проект квот Министерства внутренних дел на этот вопрос не отвечает. Само министерство в аннотации признает, что альтернативы не рассматривались, влияние на экономику не оценивалось, а мнение общества не было выслушано. Это не срочность, а невыполненная домашняя работа. Решения, затрагивающие обеспечение работниками всей экономики, нельзя принимать без расчета экономических последствий. Поэтому мы призываем остановить продвижение проекта", - заявляет генеральный директор LDDK Каспарс Горкшс.
Латвия уже сталкивается с сокращением доступной рабочей силы, и демографические тенденции будут усугублять эту проблему. В таких условиях привлечение работников из-за рубежа остается одним из способов обеспечить предприятия необходимыми кадрами и сохранить их конкурентоспособность.
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На обсуждение проекта отведены всего три рабочих дня
Дополнительную обеспокоенность вызывает поспешное продвижение проекта правил. На представление мнений отведены лишь три рабочих дня, при этом документ рассматривается в срочном порядке. Организации предпринимателей подчеркивают, что существенные изменения условий привлечения работников должны быть предсказуемыми, а у предприятий должна быть возможность заранее скорректировать кадровые и деловые планы. "Предпринимателям нужны понятные и предсказуемые правила игры. Установление двухпроцентной квоты без обоснования реальной ситуацией на рынке труда и потребностями конкретных отраслей проблему не решит. Если государство хочет изменить порядок привлечения иностранных работников, это должно быть основанное на данных и обсужденное решение, а не введенное в спешке ограничение. В противном случае мы создаем дополнительные препятствия для предприятий и ослабляем конкурентоспособность Латвии", - отмечает председатель правления LTRK Катрина Зариня.
Предприниматели требуют остановить продвижение квот
Организации предпринимателей также обращают внимание на международную репутацию Латвии и ее привлекательность для инвесторов. При разработке системы квот необходимо учитывать опыт других стран Евросоюза. Регулирование должно быть соразмерным и предсказуемым, не вызывая у иностранных инвесторов сомнений в доступности рабочей силы и стабильности деловой среды.
FICIL, LDDK и LTRK требуют от правительства остановить дальнейшее продвижение системы квот в нынешней редакции и разработать механизм привлечения иностранных работников, основанный на данных и потребностях рынка труда.