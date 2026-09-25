Политолог предположила, как на популярности Юлии Степаненко отразится скандал вокруг ее отца

В августе этого года во время кампании по выборам в российскую Государственную думу завод, которым руководит Федотов, посетил осужденный в США за торговлю оружием Виктор Бут, который баллотировался в парламент от Либерально-демократической партии России. Эту партию долгое время возглавлял Владимир Жириновский. В сюжете российского телевидения с предприятия Федотова видно, как во время предвыборного мероприятия партии он сидит рядом с Бутом, освобождения которого в 2022 году Кремль добился в рамках обмена заключенными.