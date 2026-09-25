Политолог предположила, как на популярности Юлии Степаненко отразится скандал вокруг ее отца
Информация о сотрудничестве отца кандидата в премьеры от объединения "Суверенная власть/Объединение младолатышей" Юлии Степаненко с российскими военными может повлиять на отношение части латышских избирателей к этому политическому объединению, считает политолог Лелде Метла-Розентале.
По ее мнению, представляемая Степаненко политическая сила претендует как на русскоязычный электорат, так и, в лице части объединения "Младолатыши", на латышскую аудиторию, которую прежде всего интересует социально-экономическая программа.
Если раньше эти избиратели не интересовались прошлым Степаненко, этот громкий случай может заставить часть латышских избирателей задуматься, является ли "Суверенная власть" и объединение "Младолатыши" той политической силой, которой они хотят доверить будущее Латвии и политический курс государства, заявила Метла-Розентале.
В свою очередь, для пророссийского электората эта информация станет подтверждением того, что Степаненко является правильным выбором, сказала политолог.
Как сообщалось, отец Юлии Степаненко Сергей Федотов и его предприятие "Форма ЖБИ" на протяжении нескольких лет оказывали материальную поддержку российским войскам в Украине, сообщило независимое интернет-издание The Insider. Уже в 2022 году предприятие производило противотанковые заграждения и печи, а позднее Федотов подарил транспорт фонду, участвующему в снабжении войск.
Латвийское телевидение сообщило, что отец Степаненко более 30 лет назад в России основал группу строительных предприятий "Форма" из Солнечногорска. Он был муниципальным депутатом. За заслуги перед Московской областью этим летом Федотов был награжден почетным знаком.
В августе этого года во время кампании по выборам в российскую Государственную думу завод, которым руководит Федотов, посетил осужденный в США за торговлю оружием Виктор Бут, который баллотировался в парламент от Либерально-демократической партии России. Эту партию долгое время возглавлял Владимир Жириновский. В сюжете российского телевидения с предприятия Федотова видно, как во время предвыборного мероприятия партии он сидит рядом с Бутом, освобождения которого в 2022 году Кремль добился в рамках обмена заключенными.
Читайте продолжение после рекламы
Как ранее сообщалось, согласно декларациям государственного должностного лица Степаненко получила крупные денежные подарки - почти 420 000 евро - от проживающего в России и работающего в строительной отрасли отца, однако политик отказалась комментировать происхождение финансовых средств, указав, что при необходимости его могут проверить правоохранительные органы.