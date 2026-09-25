В Латвии мать использовала своего ребенка для создания порно и продавала материалы

В феврале этого года в полицию обратилась бабушка пострадавшей девочки. Она сообщила, что мать склоняет, вовлекает и принуждает ребенка участвовать в изготовлении материалов порнографического характера. В ходе расследования полиция установила предполагаемую виновницу - женщину 1994 года рождения. По данным следствия, из корыстных побуждений она использовала своего малолетнего ребенка для создания порнографических материалов. После этого женщина продавала материалы мужчине, получая за них денежное вознаграждение. Полиция отмечает, что женщина осознавала, что покупатель будет использовать материалы для удовлетворения своих сексуальных желаний.