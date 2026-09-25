В Латвии мать использовала своего ребенка для создания порно и продавала материалы
В Земгале женщина не просто допустила участие собственного ребенка в создании порнографических материалов, но и продавала их за деньги. Полиция задержала ее и мужчину, покупавшего эти материалы.
В феврале этого года в полицию обратилась бабушка пострадавшей девочки. Она сообщила, что мать склоняет, вовлекает и принуждает ребенка участвовать в изготовлении материалов порнографического характера. В ходе расследования полиция установила предполагаемую виновницу - женщину 1994 года рождения. По данным следствия, из корыстных побуждений она использовала своего малолетнего ребенка для создания порнографических материалов. После этого женщина продавала материалы мужчине, получая за них денежное вознаграждение. Полиция отмечает, что женщина осознавала, что покупатель будет использовать материалы для удовлетворения своих сексуальных желаний.
Покупателем оказался мужчина 1980 года рождения. Его задержали 8 сентября, после чего суд избрал ему в качестве меры пресечения заключение под стражу. Через два дня, 10 сентября, полиция задержала и мать ребенка. Суд также применил к ней меру пресечения в виде ареста.
По данным полиции, женщина ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина 1980 года рождения до этого в поле зрения полиции не попадал. За инкриминируемые обоим задержанным преступления законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет.