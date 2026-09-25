Придется ли возвращать деньги ЕС, если Rail Baltica не достроят к 2030 году? Отвечает вице-президент Европарламента
Если строительство Rail Baltica не продвинется существенно к 2034 году, убедить страны ЕС выделять на него новые деньги станет сложнее, считает вице-президент Европейского парламента Роберт Зиле. По его словам, затянувшиеся работы могут стать аргументом против дальнейшего финансирования проекта.
По словам Зиле, для строительства нужно искать дополнительные источники финансирования, в том числе возможности привлечения государственных и частных средств. Зиле допускает, что существенно продвинуться удастся уже к 2030 году. Однако особенно важно добиться результатов к 2034 году, когда завершится следующий многолетний бюджетный период Европейского союза (ЕС).
Почему 2034 год станет важным рубежом
Если к этому времени запланированные работы так и не будут выполнены, отстаивать продолжение проекта станет труднее как в Европарламенте, так и на других политических площадках, считает Роберт Зиле.
При обсуждении бюджета ЕС на 2035-2041 годы страны, выступающие за сокращение европейских расходов, могут возразить против дальнейшего финансирования Rail Baltica. В числе таких государств политик назвал Германию, Нидерланды, Швецию и Финляндию. Аргументом для отказа может стать то, что строительство затянулось на слишком долгий срок.
При этом Зиле считает, что незавершение проекта к 2030 году само по себе, скорее всего, не приведет к необходимости возвращать уже выделенные средства ЕС. По его словам, ему неизвестны случаи, когда в подобной ситуации требовали вернуть финансирование.
Страны Балтии договорились перенести срок на 2034 год
Как сообщалось, Латвия, Литва и Эстония договорились продлить срок реализации первого этапа Rail Baltica до 2034 года. Страны подготовили итоговый документ, в котором уведомляют Европейскую комиссию (ЕК) о совместной договоренности продолжать проект.
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"Срок завершения проекта в 2030 году нереалистичен, и все три страны Балтии договорились о 2034 годе как сроке завершения первого этапа", - подчеркнул премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.
В совместной декларации главы правительств подтвердили, что Rail Baltica имеет стратегическое значение для безопасности Европы, перевозки войск и военной техники, транспортных связей и конкурентоспособности. Они обязались работать вместе, чтобы строительство основной трассы в следующем бюджетном периоде ЕС шло с минимальными отклонениями от согласованного графика.
На проект хотят получить не менее 10 миллиардов евро
Латвия, Литва и Эстония договорились совместно добиваться выделения Rail Baltica не менее 10 миллиардов евро в следующем многолетнем бюджете ЕС. Они также намерены сохранить европейское софинансирование на уровне до 85% и обеспечить условия, при которых строительство сможет продолжаться без перерывов до начала нового бюджетного периода.
Премьер-министры поручат министрам транспорта пересмотреть расходы на проект и регулярно встречаться, чтобы согласовывать меры по их сокращению. Кроме того, страны намерены улучшить управление проектом и теснее координировать свои действия.
Руководители трех государств согласны, что Rail Baltica сможет полностью раскрыть свой потенциал только в том случае, если будет создано непрерывное железнодорожное сообщение между странами Балтии и остальной Европой.
Основную линию планируют запустить в 2028-2034 годах
В совместной декларации страны Балтии обязуются обеспечить начало работы основной линии Rail Baltica в течение следующего бюджетного периода ЕС, с 2028 по 2034 год. При этом они сохраняют намерение вести строительство по возможности в соответствии с действующим графиком, который предусматривает завершение работ к 2030 году и закреплен в решении Еврокомиссии.
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Для этого участники проекта должны своевременно ввести в эксплуатацию необходимые общие системы, согласовать сроки их строительства, определить приоритетные вложения и обязательства каждой страны.
Эту работу будут координировать с Еврокомиссией и Польшей. Сторонам предстоит согласовать вопросы железнодорожного соединения, финансирования, общие планы работ и сроки реализации.
Что планируют построить в Латвии и сколько это будет стоить
Первый этап строительства основной трассы в Латвии пока сохраняет прежний объем работ. Он предусматривает создание железнодорожного соединения от границы с Литвой до границы с Эстонией, а также завершение строительных работ в Рижском аэропорту и в южной части Рижского центрального вокзала. Это должно обеспечить возможность соединения Rail Baltica с существующей железнодорожной сетью.
Стоимость первого этапа во всех трех странах Балтии может достичь 14,3 миллиарда евро. Из них на Латвию приходится 5,5 миллиарда евро, но с учетом индексации сумма может вырасти до 6 миллиардов.
Согласно анализу затрат и выгод, общая стоимость проекта в странах Балтии может составить 23,8 миллиарда евро. Для сравнения: в аналогичном анализе 2017 года весь проект оценивали в 5,8 миллиарда евро.
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Rail Baltica предусматривает строительство железной дороги европейской колеи от Таллина до границы Литвы и Польши. Через нее страны Балтии смогут получить железнодорожное сообщение с другими европейскими государствами.