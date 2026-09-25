Выборы в Сейм: когда и на каких участках можно сдать голос на хранение

При прибытии на избирательный участок у избирателя проверяют документы, а за столом регистрации выдают материалы для голосования: комплект бюллетеней, избирательный конверт с печатью и регистрационный конверт, на котором сотрудник участка указывает имя, фамилию избирателя и его порядковый номер в списке голосующих.