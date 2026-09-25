Выборы в Сейм: когда и на каких участках можно сдать голос на хранение
В неделю выборов в 15-й Сейм, с понедельника, 28 сентября, по пятницу, 2 октября, избиратели смогут сдать голос на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии.
Как проходит сдача голоса на хранение
При прибытии на избирательный участок у избирателя проверяют документы, а за столом регистрации выдают материалы для голосования: комплект бюллетеней, избирательный конверт с печатью и регистрационный конверт, на котором сотрудник участка указывает имя, фамилию избирателя и его порядковый номер в списке голосующих.
Избиратель делает свой выбор тайно, кладет выбранный бюллетень в избирательный конверт с печатью и заклеивает его. Затем этот конверт помещает в регистрационный конверт, который также заклеивает.
У избирательной урны сотрудник участка в присутствии избирателя ставит печать на регистрационный конверт и опускает его в урну.
Зачем на регистрационном конверте указывают имя и фамилию избирателя
Имя и фамилию указывают, чтобы убедиться, что у каждого избирателя будет учтен только один голос. Поданный голос хранится в опечатанной избирательной урне до подсчета голосов после закрытия участков 3 октября.
Перед подсчетом проверяют действительность каждого голоса. Затем из всех регистрационных конвертов извлекают избирательные конверты. Их перемешивают и только после этого вскрывают. Поэтому выбор избирателя всегда остается тайным.
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Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу, 3 октября. Избирательные участки в Латвии будут открыты с 8:00 до 20:00.
Отправляясь на участок, необходимо взять с собой действительный паспорт гражданина Латвии или удостоверение личности (eID-карту). Адреса участков и информация об их доступности размещены на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) cvk.lv.
Когда можно сдать голос на хранение
- В понедельник, 28 сентября, с 17:00 до 20:00.
- Во вторник, 29 сентября, с 8:00 до 11:00.
- В среду, 30 сентября, с 17:00 до 20:00.
- В четверг, 1 октября, с 8:00 до 11:00.
- В пятницу, 2 октября, с 12:00 до 15:00.
Дополнительная информация доступна на сайте cvk.lv, а также по информационному телефону ЦИК 67019999.