Представители Латвии едут в Брюссель жаловаться на ситуацию в сельском хозяйстве
Как сообщает Министерство земледелия, 28 и 29 сентября государственный секретарь Министерства земледелия Гиртс Круминьш примет участие в заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе.
Председательствующая в ЕС Ирландия готовится к достижению частичного соглашения на уровне Совета ЕС об условиях финансирования Общей политики в области рыболовства на финансовый период 2027–2034 годов. По мнению Латвии, предлагаемые условия в целом можно оценить положительно.
На заседании также будет обсуждаться текущая ситуация на рынке ЕС, которая по-прежнему остается сложной.
"Августовский шторм и последовавшие за ним дожди нанесли ущерб сельскохозяйственным культурам, сильнее всего пострадали посевы яровой пшеницы, овса, бобов и гороха. Согласно прогнозу, в 2026 году общий урожай зерновых в Латвии составит около трех миллионов тонн, что на 4% меньше, чем в 2025 году", - отмечает Минземледелия ЛР.
Но на этом проблемы отрасли не заканчиваются. В сельском хозяйстве также сохраняются высокие производственные расходы — во втором квартале 2026 года они были в среднем на 43% выше, чем в докризисный период 2019–2021 годов. Кроме того, в настоящее время существенно увеличиваются объемы транзита российского и белорусского зерна через транспортную инфраструктуру и порты ЕС.
Совет также обсудит условия Общей сельскохозяйственной политики после 2027 года, механизмы контроля и ее реализацию. Планируется, что соглашение на уровне Совета ЕС может быть достигнуто на октябрьском заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС.
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