Представители Латвии едут в Брюссель жаловаться на ситуацию в сельском хозяйстве

Но на этом проблемы отрасли не заканчиваются. В сельском хозяйстве также сохраняются высокие производственные расходы — во втором квартале 2026 года они были в среднем на 43% выше, чем в докризисный период 2019–2021 годов. Кроме того, в настоящее время существенно увеличиваются объемы транзита российского и белорусского зерна через транспортную инфраструктуру и порты ЕС.