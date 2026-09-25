Из офисов - к станку: латвийских госслужащих хотят отправить на настоящую работу

В проведенном разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis Pro опросе предприятий 53,4% респондентов назвали наиболее подходящим способом решения проблемы нехватки рабочей силы сокращение штатов в государственном управлении и переход работников в частный сектор. Если рассматривать весь правительственный сектор в целом, включая государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные предприятия, вузы и другие финансируемые из государственного бюджета организации, потенциальный объем рабочей силы еще больше — почти 220 000 человек. Согласно данным ОЭСР, в секторе государственного управления Латвии работают 23,6% всех занятых, что является сравнительно высоким показателем. В среднем в странах ОЭСР зарплату из государственного бюджета получают 18,4% всех работающих.