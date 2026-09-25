Из офисов - к станку: латвийских госслужащих хотят отправить на настоящую работу
Уровень безработицы в Латвии в августе снизился до 4,6%, а число свободных рабочих мест превысило 11 тысяч, из-за чего предприниматели все острее сталкиваются с нехваткой рабочей силы. По мнению предпринимателей, начать следует с перераспределения рабочей силы, направив часть занятых в государственном управлении в частный сектор.
Переход в частный сектор
Согласно информации Государственного агентства занятости, в конце августа в Латвии насчитывалось 11 262 свободных рабочих места и 41 497 официально зарегистрированных безработных. Хотя число доступных работников примерно в четыре раза превышает количество вакансий, далеко не все обладают навыками, необходимыми для выполнения соответствующей работы. Особенно это касается профессий, требующих более высокой квалификации. По мнению предпринимателей, таких специалистов следовало бы переводить из государственного управления и бюджетных учреждений, где сейчас заняты 50–60 тысяч человек.
В проведенном разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis Pro опросе предприятий 53,4% респондентов назвали наиболее подходящим способом решения проблемы нехватки рабочей силы сокращение штатов в государственном управлении и переход работников в частный сектор. Если рассматривать весь правительственный сектор в целом, включая государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные предприятия, вузы и другие финансируемые из государственного бюджета организации, потенциальный объем рабочей силы еще больше — почти 220 000 человек. Согласно данным ОЭСР, в секторе государственного управления Латвии работают 23,6% всех занятых, что является сравнительно высоким показателем. В среднем в странах ОЭСР зарплату из государственного бюджета получают 18,4% всех работающих.
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Есть другие варианты
У предпринимателей есть и другие предложения. 24,4% опрошенных считают реальным решением существенное повышение производительности труда за счет активного внедрения и использования различных цифровых инструментов, в том числе искусственного интеллекта (ИИ).
7,4% респондентов убеждены, что проблему нехватки рабочей силы вообще не нужно решать, поскольку рынок сам все отрегулирует. Чаще всего имеется в виду, что более перспективные предприятия переманят лучших специалистов из более слабых компаний, предложив им более высокие зарплаты и щедрые бонусы.
Идею привлечения иностранных работников поддерживают менее 5% всех опрошенных. 2,8% согласились бы на привлечение из-за рубежа высококвалифицированных специалистов, а открыть рынок для иностранных работников любой квалификации предлагают 2,3% представителей компаний.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии обнаружена тревожная тенденция: местным работникам стали платить меньше, чем приезжим.